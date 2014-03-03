Управляющая компания "Русский Стандарт" открывает 7 новых офисов продаж

Управляющая Компания «Русский Стандарт» информирует о том, что 26 февраля 2014 года открываются 7 новых пунктов приема заявок на совершение операций с паями ПИФов под управлением УК «Русский Стандарт» по следующим адресам:

ОО "Самара № 7", ул. Ново-Садовая, д. 289;

ОО "Северск № 1", Коммунистический пр-т, д. 151;

ОО "Набережные Челны № 4", пр-т М. Джалиля, д. 66 (10/4Б);

ОО "Новокуйбышевск № 1", ул. Миронова, д. 4;

ОО "Пенза № 4", пр-т Строителей, д. 40;

ОО "Старый Оскол № 3", м-он Олимпийский, д. 56;

ОО "Северодвинск № 2", ул. Советская, д. 50/12.



В агентских пунктах клиенты могут ознакомиться с линейкой паевых инвестиционных фондов, которая включает в себя:

• открытый фонд смешанных инвестиций «Империя»,

• открытый фонд акций «Петр I»,

• открытый фонд денежного рынка «Юлий Цезарь»,

• интервальный фонд драгоценных металлов «Екатерина Великая»,

выбрать наиболее подходящий фонд, а также оформить комбинированный вклад «Сказочные инвестиции», в котором одна часть средств размещается в депозит с повышенными ставками, а другая часть – в один из паевых инвестиционных фондов.



Уточнить полный список агентских пунктов приема заявок, получить более подробную информация о компании, продуктах и условиях можно на сайте - www.rs-capital.ru и по телефонам: + 7 495 287 78 41, +7 495 380 11 75.



