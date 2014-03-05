«Банк в кармане» для финалисток «Мисс Россия»



1 марта прошел финал национального конкурса красоты «Мисс Россия 2014». Генеральным партнером мероприятия по традиции выступил ЗАО «Банк Русский Стандарт», который вручил каждой из финалисток конкурса ценный подарок – универсальный платежный инструмент «Банк в кармане». На сегодняшний день это один из самых популярных банковских продуктов на российском рынке, в рамках которого уже выпущено более 7,5 млн карт.

Уникальный финансовый продукт «Банк в кармане» — это полный комплекс современных банковских услуг и сервисов. Держателям «Банка в кармане» предоставляется возможность в любое удобное время осуществлять платежи и переводы без комиссии, гарантированно получать повышенный доход на остаток собственных средств, быстро получать в онлайн-режиме моментальные кредиты и оформлять выгодные депозиты, удобно и безопасно совершать покупки и оплачивать услуги по всему миру, в том числе и через интернет. Кроме того, «Банк в кармане» позволяет воспользоваться скидками до 30% в магазинах — партнерах программы «Клуб скидок».

«Финалистки конкурса «Мисс Россия» не только претендуют на главный приз от Банка Русский Стандарт, но и по сложившейся традиции становятся обладательницами многофункциональной карты «Банк в кармане». Девушки ведут активный образ жизни: представляют нашу страну на двух самых престижных международных конкурсах красоты, участвуют в благотворительных и светских мероприятиях, поэтому им просто необходим «Банк в кармане» как удобный инструмент управления своими финансами из любой точки мира», — сказал Владимир Пышный, Первый заместитель Председателя правления ЗАО «Банк Русский Стандарт».

«Банк в кармане» помогает финалисткам конкурса «Мисс Россия» пользоваться инновационными банковскими технологиями, что очень важно для успешных современных девушек», — отмечает директор конкурса «Мисс Россия» Лариса Тихонова.

Напомним, что отборочные туры конкурса «Мисс Россия 2014» проводились в 83 регионах РФ, в кастингах приняли участие более 60 000 девушек. В этом году был предложен принципиально новый формат конкурса ‒ уникальный проект по поиску участниц в интернете. С 25 ноября 2013 года до 20 января 2014 года на официальном сайте www.missrussia.ru прошли предварительные этапы, включающие 9 фотоконкурсов и видеоконкурс «Мисс Русский Стандарт». Принять участие в интернет-кастингах и получить значительные денежные призы от генерального партнера мероприятия Банка Русский Стандарт могла любая российская девушка, отвечающая требованиям конкурса.

В итоге лишь 50 самых достойных красавиц из различных уголков страны вышли в финал национального конкурса «Мисс Россия 2014», который состоялся 1 марта в концертном зале Барвиха Luxury Village. Победительница конкурса Юлия Алипова получила главный приз — банковскую карту нового поколения Imperia Platinum номиналом 100 000 долларов США. Помимо главного приза от генерального партнера конкурса, победительница стала новой обладательницей короны стоимостью 1 млн долларов.

