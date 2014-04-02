Банк Русский Стандарт представил сервис онлайн-бронирования отелей для держателей карт Diners Club и Discover



Банк Русский Стандарт запустил новый сервис для держателей карт Diners Club и Discover, выпускаемых банком, ‒ бронирование отелей со скидкой 12% на Туристическом портале dinerstravel.rsb.ru. Теперь держатели карт Diners Club и Discover банка наряду с опцией покупки авиабилетов по специальным ценам получат возможность бронировать отели в России и за рубежом со скидкой. Предложение действует на бронирование любого из представленных отелей вне зависимости от его категории и месторасположения. Новая услуга запущена в партнерстве с одним из ведущих российских сервисов онлайн-бронирования отелей Oktogo.ru.

Для осуществления бронирования достаточно выбрать интересующий отель на Туристическом портале dinerstravel.rsb.ru, указать даты предполагаемого пребывания и количество гостей в номере. На ресурсе представлено более 150 000 отелей различных категорий в России и за рубежом с опцией оплаты на сайте. Для удобства клиентов стоимость проживания указывается уже с учетом скидки. Оплатить бронирование можно только картами Diners Club или Discover Банка Русский Стандарт.

В дополнение к скидке на Туристическом портале dinerstravel.rsb.ru держателям карт Discover, оплатившим стоимость отеля, начисляются Сashback бонусы на Бонусный счет (в период с 1 апреля по 30 июня 2014 – 5% от стоимости бронирования отеля), а держателям карт Diners Club начисляются баллы, которые затем можно использовать для возмещения расходов на путешествия и посещение ресторанов.

«Банковские карты Diners Club и Discover предоставляют своим держателям широкий спектр различных возможностей, в том числе и эксклюзивные привилегии для путешественников. Я рад, что теперь мы можем предложить нашим клиентам забронировать понравившийся отель со скидкой на Туристическом портале dinerstravel.rsb.ru. Уверен, они по достоинству оценят новый сервис и 12-процентную скидку, благодаря которым путешествовать можно не только с комфортом, но и с выгодой», – сказал Селим Эргоз, Исполнительный директор карточного бизнеса Банка Русский Стандарт.

«Мы очень рады предоставить услуги онлайн-бронирования отелей и апартаментов для отпуска, уик-энда и семейного отдыха для обладателей карт Diners Club и Discover, которые являются одними из самых активных путешественников по всему миру», - отметила Ольга Фаваризова, руководитель операционного отдела компании Travel.ru (Oktogo).

Подробная информация о Банке Русский Стандарт представлена на официальном сайте www.rsb.ru.

