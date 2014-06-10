Банк Русский Стандарт представил сезонную линейку вкладов «Жаркое лето»

Банк Русский Стандарт представил сезонную линейку вкладов «ЖАРКОЕ ЛЕТО». Предложение действует с 1 июня 2014 года по 31 августа 2014 года. Сезонная линейка депозитов Банка Русский Стандарт включает вклады с высокими процентными ставками, возможностью пополнения и различной периодичностью выплаты процентов.

Вклады оформляются в рублях сроком на 180, 360 и 720 дней. Минимальная сумма по всем депозитам сезонной линейки «ЖАРКОЕ ЛЕТО» составляет 100 000 рублей. Размещение средств во вклад «Жаркое лето» позволяет получить максимальный доход – до 10,25% годовых. По депозиту «ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый» предусмотрена возможность внесения дополнительных средств. При оформлении вклада «ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой процентов» по желанию вкладчика возможно выбрать один из вариантов выплаты процентов: ежемесячно или ежеквартально. Кроме того, на протяжении всего периода действия вклада клиент может пополнять депозит.

Открыть вклад можно в любом офисе Банка Русский Стандарт, в Интернет-банке или Мобильном банке. При оформлении вклада в офисе банка каждому вкладчику бесплатно предоставляется депозитная карта международной платежной системы MasterCard.

Банк Русский Стандарт гарантирует надежность размещения денежных средств – все вклады застрахованы Агентством по страхованию вкладов. В Банке Русский Стандарт представлена широкая линейка вкладов с различным набором опций, позволяющая каждому клиенту выбрать наиболее подходящий вариант размещения денежных средств.

Подробную информацию о депозитах можно узнать на сайте Банка: www.rsb.ru или по круглосуточному телефону Справочно-информационного центра Банка 8 800 333 4 333 (звонок по России бесплатный).

Подробная информация о Банке Русский Стандарт представлена на официальном сайте www.rsb.ru.

