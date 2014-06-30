Банк Русский Стандарт, Samsung Electronics и MasterCard объявили о запуске в коммерческую эксплуатацию сервиса бесконтактной оплаты для нескольких флагманских устройств Samsung с поддержкой технологии NFC. Для MasterCard и Samsung этот российский проект стал вторым в мире и первым на рынках европейского континента. Проект направлен на ускорение распространения мобильных платежей.Сервис, доступный в рамках приложения «Мобильный банк Русский Стандарт», позволяет владельцам Samsung GALAXY S4 и Samsung GALAXY Note 3 загружать предоплаченные бесконтактные NFC-карты MasterCard® Банка Русский Стандарт на свой смартфон, чтобы оплачивать с их помощью покупки и услуги по инновационной технологии платежей в одно касание MasterCard PayPass®. Впервые на российском рынке технология бесконтактных платежей доступна владельцам устройств Samsung со встроенным чипом NFC и реализована в рамках банковского приложения. В настоящее время данное приложение поддерживается смартфонами с функцией LTE (модели GT-I9505 и SM-N9005). 3G модели (GT-I9500 и SM-N9000) будут поддержаны после системного обновления, которое произойдет в течение месяца. Загрузка «по воздуху» и управление картами Mobile MasterCard PayPass в NFC-чипах на смартфонах Samsung обеспечивается через TSM-платформу компании TREVICA, дочерней компании MasterCard.Для осуществления оплаты достаточно поднести телефон к считывающему устройству MasterCard PayPass на кассовом терминале торгово-сервисного предприятия. При покупке на сумму менее 1000 рублей вводить ПИН-код не требуется. Срок действия предоплаченной бесконтактной карты MasterCard Банка Русский Стандарт – 1 год, ее лимит составляет 15000 рублей. Пополнить карту можно с помощью электронного перевода с другой банковской карты, в частности − через сервис банка RS express (www.rs-express.ru) или наличными через банкоматы банка.«Samsung стремится создавать продукты и решения, которые меняют привычную жизнь людей, делают ее комфортнее и проще каждый день. Наше сотрудничество с «Банком Русский Стандарт» и MasterCard – яркий пример того, как общая работа над инновациями помогает добиться поставленной цели. Теперь бесконтактный платежный сервис стал доступен для владельцев смартфонов Samsung в любом месте и в любое время»,– говорит Константин Тарачев, менеджер проектов, руководитель направления NFC Samsung Electronics в России и СНГ.• Чтобы воспользоваться сервисом, не нужно быть клиентом Банка Русский Стандарт. Услуга доступна для владельцев мобильных устройств Samsung GALAXY S4 или Samsung GALAXY Note 3 с поддержкой NFC через приложение «Мобильный банк Русский Стандарт», которое можно скачать в Samsung Apps или Google Play.• Для загрузки карты пользователь выбирает иконку «PayPass Card» в меню приложения, вводит номер мобильного телефона, на который получает четырехзначный код подтверждения выпуска карты.• После выпуска и пополнения карты оплату покупок смартфоном можно осуществлять, не заходя в приложение и не вводя код безопасности. Это делает процесс оплаты быстрее и удобнее.• Для перехода в этот режим пользователь выбирает в приложении специальную опцию «Не вводить Код NFC».Все реквизиты карты для совершения бесконтактных платежей хранятся на защищенном чипе телефона. Транзакции осуществляются в соответствии с требованиями к безопасности платежной системы MasterCard.«MasterCard во всем мире активно содействует продвижению инноваций и развитию платежных технологий и сервисов, связанных с технологией NFC. Россия – один из приоритетных рынков для MasterCard, и нам приятно предложить современные технологии и решения российским потребителям. В партнерстве с Samsung мы запустили аналогичное решение в Австралии в 2013 году. Мы очень рады тому, что второй такой проект реализован в России в сотрудничестве с нашим давним партнером – Банком Русский Стандарт. Уверен, что этот проект станет вехой не только российской, но и мировой истории платежной индустрии», – отметил Дмитрий Тартышев, вице-президент по развитию инновационных платежных технологий MasterCard в России.«Сегодня Банк Русский Стандарт со своими постоянными партнерами, компанией Samsung и платежной системой MasterCard, реализует проект, обозначивший новый этап на российском рынке безналичных расчетов – удобных, доступных, быстрых. Теперь владельцы телефонов Samsung с поддержкой технологии NFC могут пользоваться банковскими картами на абсолютно новом уровне – без привязки к пластику, интернету и даже не разблокировав телефон при проведении операции. Мы рады, что Банк Русский Стандарт первым на рынке внедрил вместе с Samsung и MasterCard эту передовую технологию и предложил такой сервис для российских потребителей», – сказал Иван Глазачев, Член Правления банка, директор Департамента эквайринга ЗАО «Банк Русский Стандарт».___________________________________________________О MasterCard PayPass®MasterCard PayPass − это инновационная технология бесконтактных платежей, которая предоставляет быстрый, безопасный и удобный способ оплаты повседневных покупок. Карту или другое устройство (мобильный телефон, стикер, наручные часы и т.п.) с этой технологией не требуется передавать карту кассиру – достаточно одного касания к PayPass-терминалу на кассе. При покупке на сумму до 1000 рублей не нужно вводить ПИН-код или подписывать чек.Около 2 миллионов торговых площадок в 63 странах принимают оплату по технологии MasterCard PayPass (в Европе - 34 страны).Сеть приема MasterCard PayPass активно распространяется в России. Эту технологию принимают самые разные торговые и сервисные предприятия – магазины продуктов питания и промышленных товаров, химчистки, аптеки, кинотеатры, рестораны быстрого обслуживания, кафе, билетные кассы на вокзалах, паркоматы, билетные автоматы в метрополитене и т.д.Узнать подробную информацию об инновационной бесконтактной технологии MasterCard PayPass и посмотреть список торговых и сервисных предприятий, принимающих MasterCard PayPass в России и в мире, можно на сайте www.paypass.ruО проекте в АвстралииВ декабре 2013 года Commonwealth Bank of Australia стал первым банком в мире, который в сотрудничестве с MasterCard и Samsung предложил бесконтактные платежи по технологии Mobile MasterCard PayPass на избранных флагманских устройствах Samsung своим клиентам.Подробная информация о Банке Русский Стандарт представлена на официальном сайте www.rsb.ru.