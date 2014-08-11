Банк Русский Стандарт представил новую технологическую платформу для подключения интернет-эквайринга – модуль ECOMM. Модуль разработан для сайтов на базе системы 1С-Битрикс и позволяет просто и в кратчайшие сроки запустить интернет-эквайринг Банка Русский Стандарт. Обслуживание и поддержку модуля полностью осуществляет банк.
Платежный модуль ECOMM Банка Русский Стандарт – это готовое решение, не требующее при установке технической адаптации под сайт магазина и профессиональных навыков программирования. Это значительно упрощает процедуру интеграции интернет-эквайринга на сайтах, написанных на 1С-Битрикс, и позволяет запустить платежи за один рабочий день, в то время как обычно подключение может занять от недели до месяца. Для того чтобы подключить свой онлайн-магазин к интернет-эквайрингу Банка Русский Стандарт, достаточно установить модуль с сайта 1С-Битрикс по ссылке http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/rsb.acquiring/ и подписать договор с банком. Установка модуля бесплатна.
На данный момент модуль ECOMM – единственное эквайринговое решение для сайтов под управлением 1С-Битрикс, разработанное и официально представленное банком-эквайером. В 2013 году Банк Русский Стандарт также запустил модуль online-кредитования для сайтов на базе 1С-Битрикс, позволивший интернет-магазинам продавать товары в кредит в режиме реального времени.
Банк Русский Стандарт непрерывно развивает направление интернет-эквайринга, предлагая своим партнерам удобные и технологичные решения. Интернет-эквайринг банка позволяет принимать платежи по картам сразу шести международных платёжных систем: Visa, MasterCard, American Express, Diners Club International, Discover и JCB, и гарантирует безопасность транзакций – все сервисы банка сертифицированы международным стандартом обработки и хранения данных платежных карт PCI DSS.
Дополнительную информацию о платежном модуле ECOMM и интернет-эквайринге Банка Русский Стандарт можно узнать на специализированном сайте http://www.acquiring.ru или по телефону справочного центра для эквайринговых партнеров банка 8 495 644-3-054
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