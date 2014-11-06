БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ И АВИАКОМПАНИЯ «ТРАНСАЭРО» ПРЕДСТАВЛЯЮТ ОБНОВЛЕННУЮ ЛИНЕЙКУ КО-БРЕНДОВЫХ КРЕДИТНЫХ КАРТ «TRANSAERO AMERICAN EXPRESS»

Банк Русский Стандарт, лидер российского рынка кредитования физических лиц и эксклюзивный эмитент карт American Express линейки Centurion в России совместно с авиакомпанией «Трансаэро», ведущим авиаперевозчиком России, представили обновленную линейку ко-брендовых банковских карт Transaero American Express со специальной программой ускоренного накопления бонусных баллов.

Держатели карт Transaero American Express, оформленных после 27.10.2014 г. после совершения первой покупки с использованием карты получат от 250 до 850 приветственных баллов в зависимости от уровня основной карты и от 100 до 400 приветственных баллов по дополнительной карте. При совершении покупок с использованием карты за каждые 100 рублей держатель карты накапливает до 2 (двух) баллов, однако если покупка совершается в торгово-сервисных предприятиях авиакомпании «Трансаэро» (собственные офисы продаж, интернет сайт www.transaero.ru), держатель карты может получить до 4 (четырех) баллов в зависимости от типа карты. Помимо этого, при достижении клиентом определенного оборота по счету карты в течение первых 3 (трех) месяцев с момента активации карты, Банк Русский Стандарт дополнительно начисляет от 500 до 1500 дополнительных баллов.

Так держатели карты Transaero American Express Platinum Card всего через 3 (три) месяца пользования картой могут накопить более 8 000 баллов, которые возможно обменять, к примеру, на авиабилет эконом-класса в Барселону и обратно. Кроме того для клиентов, которые заключили договор о карте до 2 июля 2014 г. действует специальная акция: с 30 октября 2014 года по 30 января 2015 года держатели карт Transaero American Express категории Classic, Gold, Platinum могут получить от 500 до 1 500 дополнительных баллов при достижении определенного оборота по карте в указанный период.

Баллы Программы «Трансаэро Привилегия» могут быть использованы для бесплатных полетов по маршрутам «Трансаэро» по всему миру, а также для повышения класса обслуживания на выбранном рейсе. Держатель карты становится членом программы «Трансаэро Привилегия» и получает ряд дополнительных преимуществ. Все виды карт Transaero American Express предусматривают приоритет в листе ожидания при бронировании рейса, приоритетное обслуживание в офисах авиакомпании «Трансаэро», а также регистрацию на стойках бизнес-класса вне зависимости от класса бронирования. Держателям карт Gold и Platinum предоставляется доступ в бизнес-залы аэропортов СНГ и стран зарубежья (от оплаченных тарифов Эконом класса (Y,H,Q)) и возможность провоза дополнительного бесплатного багажа.

По всем видам выпускаемых карт предусмотрено страхование в путешествии, обслуживание в любом из 2200 Агентств Путешествий American Express по всему миру, скидки и специальные предложения в рамках программы American Express Selects и Клуб Скидок, бесплатное восстановление карты в случае утери в России или за рубежом.

Подробную информацию о новых картах можно узнать на сайтах www.rsb.ru/transaero, www.americanexpress.ru и www.transaero.ru, а также по телефону: 8 800 200 94 49.

