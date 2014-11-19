БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ ПРЕДСТАВИЛ СЕРВИС ПО УПРАВЛЕНИЮ ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ В ИНТЕРНЕТ-БАНКЕ

Банк Русский Стандарт представил своим клиентам новый бесплатный сервис для учета личных финансов в системе Интернет-банк. Система по управлению личными финансами - удобное решение вопросов финансового планирования, с помощью которого можно не только проанализировать свои основные расходы и доходы и грамотно управлять ими, но и эффективно спланировать свое финансовое будущее. В основе нового сервиса лежит популярная система управления личными финансами EasyFinance.

Сервис интегрирован в систему Интернет-банк и автоматически обновляет информацию об операциях, совершенных с помощью банковских карт и счетов Банка Русский Стандарт. Неучтенные финансовые операции можно добавлять вручную, система также дает возможность включать операции, произведенные по картам других банков.

Яркое динамичное отображение позволяет легко оценить свое финансовое состояние, спланировать график расходов и доходов на принципиально новом уровне. Вы сможете поставить собственные финансовые цели и отслеживать их исполнение, добавлять в календарь свои регулярные траты, например выплаты по кредиту, налоговые и коммунальные платежи, что обеспечит своевременность их внесения.

«Бережное отношение к деньгам и финансовая культура являются отличительным признаком современного общества. Для удобства наших клиентов мы интегрировали систему по управлению личными финансами в Интернет-банк - теперь клиентам Банка Русский Стандарт доступна не только «типовая» банковская информация, но и управление своими финансовыми потоками - например, с помощью нового сервиса можно выстраивать индивидуальные финансовые цели и персональные стратегии достижения результата, проводить оценку доходов и расходов», - отмечает Иван Глазачев, Исполнительный директор Департамента эквайринга и электронных платежных сервисов.

«Внедрение сервиса управления личными финансами, PFM EasyFinance Platform, важный шаг в развитии дистанционного банковского обслуживания, который позволяет перевести Интернет-банк из центра затрат в центр прибыли банка», - подчеркивает Михаил Попов, Президент компании EasyFinance.

Сервис по управлению личными финансами реализован в отдельном разделе «Доходы и расходы» Интернет-банка. Удобный и интуитивно понятный интерфейс с возможностью построения индивидуальных отчетов и наглядных графиков позволяет проанализировать информацию в доступной форме и принять самые сложные финансовые решения.