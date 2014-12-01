БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ ВНЕДРИЛ ФУНКЦИЮ ВХОДА В МОБИЛЬНЫЙ БАНК С ПОМОЩЬЮ ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА

Банк Русский Стандарт представил своим клиентам обновленное приложение «Мобильный банк» для платформы Android.

Теперь владельцам мобильных устройств Samsung Galaxy S5 и Samsung Galaxy Note4 доступна уникальная возможность - вход в приложение «Мобильный банк» с помощью сканера отпечатка пальца, встроенного в устройство. Для того, чтобы воспользоваться данной возможностью, необходимо при первом вводе логина и пароля выбрать дополнительную опцию «Запомнить пароль и использовать отпечаток пальца». После выбора данной опции дальнейшая авторизация в приложении осуществляется уже с помощью отпечатка пальца.

Кроме того, в приложении появилось несколько других интересных инновационных возможностей.

Например, добавлена возможность настраивать и использовать графический ключ для дальнейшего входа в приложение «Мобильный банк» без необходимости повторного ввода логина и пароля. Таким образом, пользователь при входе в «Мобильный банк» теперь может самостоятельно выбирать наиболее удобный для себя способ авторизации в приложении. Новые реализованные способы авторизации в приложении являются дополнительным уровнем безопасности. Напомним, что вход в приложение возможен путем ввода логина и пароля, которые направляются клиенту при оформлении договора Дистанционного банковского обслуживания, а любая операция подтверждается кодом Мобильного банка, который известен лишь клиенту. Таким образом, «Мобильный банк» — это безопасный, простой и удобный способ управления денежными средствами.

Появилась также возможность распознать карту и ввести ее номер с помощью фотокамеры смартфона, такая опция доступна в разделе «Перевод по номеру карты».

Дополнительной приятной новостью стала возможность выпуска банковской карты MasterCard PayPass в разделе “PayPass Card“ на смартфонах Samsung Galaxy Note3. Ранее такая возможность была доступна только для обладателей мобильных устройств Samsung Galaxy S4.

Релиз приложения «Мобильный банк» на платформе iOS с авторизацией с помощью сканера отпечатка пальца (Touch ID) и графического ключа уже находится на финальной стадии, приложение будет доступно в AppStore в самое ближайшее время.