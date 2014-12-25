БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ, MASTERCARD И КОМПАНИЯ CARDSMOBILE ПРЕДСТАВИЛИ НОВЫЙ СЕРВИС БЕСКОНТАКТНОЙ ОПЛАТЫ С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА

Банк Русский Стандарт, международная платежная система MasterCard и компания CardsMobile объявили о запуске сервиса бесконтактных платежей на базе смартфонов со встроенным элементом безопасности. Теперь пользователи могут самостоятельно загружать банковскую карту на мобильное устройство и оплачивать покупки по бесконтактной технологии MasterCard PayPass®. Для Банка Русский Стандарт и его постоянных партнеров запуск данного сервиса стал новым шагом в реализации стратегии по внедрению инновационных решений в сфере мобильных платежей.

Сервис доступен в рамках бесплатного приложения «Кошелек» и позволяет загружать предоплаченные карты Mobile MasterCard PayPass «RSB Mobile Card» Банка Русский Стандарт на смартфон. При этом, чтобы воспользоваться услугой, не обязательно быть клиентом Банка Русский Стандарт. В настоящее время приложение «Кошелек» уже установлено на ряде популярных моделей смартфонов, работающих на ОС Android .

С картой «RSB Mobile Card» в «Кошельке» пользователи смартфонов получают возможность оплачивать покупки прикосновением телефона к PayPass терминалу оплаты. При покупке на сумму до 1000 рублей ввод ПИН-кода не требуется, что также экономит время при оплате. Срок действия предоплаченной карты – 1 год, ее максимальный лимит составляет 15000 рублей, карту можно многократно пополнять. Пополнить карту можно с помощью электронного перевода с другой банковской карты, в частности − через сервис банка RS express (www.rs-express.ru) или наличными через банкоматы Банка Русский Стандарт.

В приложении «Кошелек» пользователь может запросить реквизиты карты, посмотреть баланс и историю операций, а также при необходимости заблокировать карту. Все реквизиты карты для совершения бесконтактных платежей хранятся на защищенном чипе мобильного устройства.

Дополнительную информацию о сервисе вы можете узнать на сайте банка www.rsb.ru.

