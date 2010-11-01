ЗАО «Банк Русский Стандарт» запустил уникальный для российского рынка ко-брендинговый банковский продукт — комплект карт Malina Cards. Каждому держателю комплекта карт Malina Cards будут одновременно оформляться две карты платежных систем American Express® и MasterCard® Worldwide. Обе карты будут присоединены к одному банковскому счету, а также к единому бонусному счету участника Программы МАЛИНА®.
Держателям комплектов карт будет доступен самый быстрый и удобный способ накопления баллов по Программе МАЛИНА®. Баллы по Программе МАЛИНА® будут автоматически начисляться на бонусный счет Держателя при оплате товаров и услуг с помощью любой из карт, входящих в комплект Malina Сards.
Оцените все преимущества комплекта карт Malina Cards:
— до 8000 приветственных баллов после совершения первой оплаты товаров или услуг с использованием любой карты из комплекта;
— + 3000 бонусных баллов дополнительно*!
— 15 баллов за каждые 100 руб., потраченные по карте Malina American Express;
— 10 баллов за каждые 100 руб., потраченные по карте Malina MasterCard Credit Card;
— многочисленные вознаграждения из каталога Программы МАЛИНА® в обмен на накопленные баллы;
— скидки до 30% в магазинах, отелях, ресторанах по всему миру.
Если вы уже являетесь участником Программы МАЛИНА®, все ранее накопленные вами баллы сохраняются. Вы продолжаете копить бонусные баллы, но делаете это гораздо быстрее с комплектом карт Malina Сards.
Узнать больше о новых комплектах карт Malina Cards вы можете здесь.
Оформите комплект карт Malina Сards сегодня:
— по телефону: 8 800 200-94-49, (+7 495) 543-94-00 или 8 800 200-62-00, (+7 495) 748-0-748;
— на сайте: www.rsb.ru или www.americanexpress.ru;
— в Офисах Банка Русский Стандарт.
Дополнительные 3000 баллов будут начислены ООО «Лоялти Партнерс Восток» на счет в программе МАЛИНА в течение первых 10 рабочих дней месяца, следующего за месяцем совершения первой транзакции по любой карте из Комплекта на сумму не менее 1000 рублей в одном из торгово-сервисных предприятий: сеть автозаправочных комплексов BP, супермаркеты «Ситистор», рестораны «Росинтер Ресторантс», сеть аптек «36,6». Предложение действует до 31.01.2011 включительно. Дополнительные 3 000 баллов начисляются один раз за каждый из Комплектов карт (основной и/или дополнительный).
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