Популярные сообщения

Алексей - .......
11.02.2019 08:43
Рустам Васильевич
Сотовая связь ! моя связь с операторами !
Абонент:
с 2000 г. - Билайн
с 2010 г. - МТС
с 2011 г. - Теле2
с 2013 г. - Мегафон
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И вроде у всех - всё хорошо ! Но у всех свои нюансы !
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В 2017 г. взыл себе сим-ку Теле2 >>> только для мобильногоинтернета >>> 7 рублей за сутки
5 гигабайт в месяц ( с переносом остатка на следующий ).......
.....а в январе 2019 оператор поднялл абонентскую пладу до 7,5 в сутки ......сославшись на повышение налогов (((
И всё бы ни чего >>> но есть новый тариф - за 7 рублей , а перейти на него мне = 150 рублей за переход
Вывод: абонентов оперетор просто разводит ((((
************************
-
Переход в МТС из Теле2 = 8 дней )))
Алексей - .......
31.12.2018 14:28
Рустам Васильевич
вот и наступил - 2019 год.
По старо-славянскому календарю
наступает год - Парящего ОРЛА !
......а свинью Китайцы встретят 5-го февраля !
Алексей - .......
27.11.2018 20:50
Рустам Васильевич
Загадочный незнакомец отзовись !
Антиагитация
Люди добрые ! Я писал :" у меня самоотвод"
ну маман - это ясно /
с Александром общался в личке / ( он был 2-м )
Но ....кто ты ? третий голос ? отзовись )))))))
Алексей - .......
17.11.2018 09:44
Рустам Васильевич
Банки ! Названия !
Топ - самых «хитовых» названий банков
* * *.......
Авангард – ава, первый
Ак Барс – мусульманский кот (крупный банк в Республике Татарстан)
Альфа-банк – альфа ,автобус, остановка, буква
Бинбанк – бобы , бин
Восточный – поезд, водосточка , экспресс
ВТБ – вруны (ранее был Внешторгбанк Розничные услуги, т.е. ВРУ)
Газпромбанк – голубой гигант
Европлан – травка, наркоманы
Кредит Европа Банк – кэб, таксисты
ОТП Банк – венгры
Райффайзен – баба Рая, райф, австрийцы, паук, тарантул
Ренессанс Кредит – стекляшка, стекло
Рокетбанк - ракета
Росбанк – генерал (входит в группу Societe Generale)
РСХБ - колхоз
Русский стандарт Банк – барсик, водка
Сбербанк – слон, зеленый слон
Совкомбанк – пенсионеры
Тачбанк (Touch Bank) – точилка, тачка
Тинькофф – ТКС, пивовар, велосипедист, Олег
--- Его кредитная карта – "светлое пиво", а дебетовая карта – "темное пиво"
Хоум Кредит – хомяк, хома
Юниаструм Банк - киприоты
Мегафон – жаба
МТС – трактористы
Карты Билайн – продукты пчеловодства
Связной – полосатик, цветной
Кукуруза – кука
Евросеть – авоська
Яндекс Деньги – ЯД
QIWI – курица, птица
Алексей - .......
28.10.2018 20:40
Рустам Васильевич
РСХБ и его взгляд на 2-НДФЛ
Справка полученная от работодателя не понравилась банку номером приложения (((
Алексей - .......
04.09.2018 19:39
Рустам Васильевич
РСХБ - UnionPay Classic ( Q )
c2c или р2р = кому как нравится !
Главное = на UnionPay Classic
в ЛК МБ >>>>> вытянул денежки c Visa Почта Банк-а ( Пятёрочка ) ......
Алексей - .......
18.08.2018 21:19
Рустам Васильевич
РСХБ - хорошие новости )))
Заработал перевод с карты на карту
https://www.rshb.ru/p2p/
Могут - когда захотят ))))
Алексей - .......
11.08.2018 09:00
Рустам Васильевич
Мысли о поездке в Питер
Кто не в теме - тот поймёт )))
В далёком 90-м прилетел в Пулково , доехал на такси до Московского ........
........ и ту-ту.........
А вот доехать до Питера .......?! Посмотреть город ........
.......
то ли руки , то ли ноги ......... не доходят , не дают !
2018 год , август !
Алексей - .......
04.07.2018 09:14
Рустам Васильевич
Пора ли идти в отпуск ?
......вот и год прошел ! Работа , работа , ........работа ........
Наверное пора бы и в отпуск ))))
Алексей - .......
11.06.2018 20:13
Рустам Васильевич
12 июня 2018 г.
Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Алексей - .......
01.05.2018 10:31
Рустам Васильевич
Первомай - 2018
С праздником ! Всех форумчан )))
Алексей - .......
04.04.2018 23:51
Рустам Васильевич
Заговор ? или теория ?
Регистрация на форуме псевдо клиента банка ! а далее положительная оцена в НР !
Алексей - .......
30.03.2018 12:04
Рустам Васильевич
Странности некоторых Представителей Банков.
Есть представитель банка - который отвечает на вопросы в ветках форума !
У таких банков как: Тинькофф Банк , Банк Русский Стандарт , Киви Банк ...... представители вполне вменяемые )))
Принимают заявки , рассматривают обращения ,........ помогают - чем могут !
Алексей - .......
21.02.2018 19:47
Рустам Васильевич
Как отвадить банки ? достали смс-ки с предложениями кредита (((
Ну не нужен мне кредит !!!
И точка ! Ни на каких очень выгодных условиях !
Алексей - .......
17.02.2018 13:47
Рустам Васильевич
Банки предлагают кредит !
Ещё зима ( февраль ) , а обострение началось (((
...... смс-ки от разных банков об готовности одобрить кредит !
Алексей - .......
13.02.2018 19:06
Рустам Васильевич
СМС-ка от Почта Банка
смс-ка от банка !
Уважаемый клиент ! Почта Банк Вам предварительно одобрил кредит на выгодных условиях.
Алексей - .......
25.01.2018 14:03
Рустам Васильевич
Военные пенсионеры получат надбавку с 1-го / месяца ? года ?
Военные пенсионеры получат надбавку в размере ........рублей !
..... замануха ? просто "утка" интернетная ?
Алексей - .......
23.01.2018 09:10
Рустам Васильевич
Карты на полку !
Есть карты ........ лежат , ждут своего часи .......
Алексей - .......
07.01.2018 01:00
Рустам Васильевич
Время перемен /....кино/тв/сериалы )))))
" обратная сторона луны "
....
Алексей - .......
31.12.2017 21:13
Рустам Васильевич
С Новым Годом )))
..... начал провожать 2017-й
Алексей - .......
10.11.2017 13:35
Рустам Васильевич
10 ноября 2018 г.
10 ноября - 2018 г.
Сто один год - Советской милиции )))))
Алексей - .......
19.08.2017 22:11
Рустам Васильевич
О новых клиентах !
Я прежде чем стать клиентом банка !
....... читаю отзывы , ...... получаю информацию от знакомых ..... ну и т.д.
Вот интересно как люди приходят к маринкам , а потом удивляются : ......ой , мне что втюхали ((((
😏😐😏😐😏😐😏
Алексей - .......
15.08.2017 12:09
Рустам Васильевич
КБ, скидки ........
............есть. Космос, Совок, РИБ - наверняка. Но когда он приходит в магаз с мамой - у которой пенсия на Сбер со спасибками - так-то и получается 10% по понедельникам ++ ещё там что-то - неплохо. !!!! ( с2 )
*****************
У меня НЕТ ни РИБ-а , Совк-а, Космоса .........!!!!
Но ! Да ...... есть соц. + Сбер )))))
...... а на другие случаи есть КЕБ , МИнБ , Билайн , ......... Пятёрочка )))))))))
Алексей - .......
15.08.2017 11:40
Рустам Васильевич
Ну ! ..........и......... о банках !
http://mironline.ru/
МИР - социальная карта СберБанка !
........ перевод с карты на карту - только по сбербанку (((((
с2с - переводы в другие банки у немя не работают (((((
Алексей - .......
10.08.2017 11:38
Рустам Васильевич
Туризм ! Мир посмотреть , .........
Европа или Азия ?........а может рвануть в Российскую глубинку ?
Алексей - .......
29.07.2017 14:13
Рустам Васильевич
Много ли человеку надо ?!!!!!
...... свежий воздух ! ..... здоровый сон ! Здоровый сон на свежем воздухе !
Работа ... ....... не в тягость )))))))
Алексей - .......
27.07.2017 09:18
Рустам Васильевич
Всё таки - лето ))))
........ближнеее подмосковье ! ...... теплая летняя ночка прошла ))))))...... выспался на свежем воздухе ))))))
Алексей - .......
23.07.2017 19:49
Рустам Васильевич
......время перемен !
Сменил работу ........!
...... но почти , ....... смена шила на мыло ......
Поиск продолжается !