Популярные сообщения

Алексей - ....... Рустам Васильевич Сотовая связь ! моя связь с операторами ! Абонент: с 2000 г. - Билайн с 2010 г. - МТС с 2011 г. - Теле2 с 2013 г. - Мегафон ********************* - И вроде у всех - всё хорошо ! Но у всех свои нюансы ! ********************** - В 2017 г. взыл себе сим-ку Теле2 >>> только для мобильногоинтернета >>> 7 рублей за сутки 5 гигабайт в месяц ( с переносом остатка на следующий )....... .....а в январе 2019 оператор поднялл абонентскую пладу до 7,5 в сутки ......сославшись на повышение налогов ((( И всё бы ни чего >>> но есть новый тариф - за 7 рублей , а перейти на него мне = 150 рублей за переход Вывод: абонентов оперетор просто разводит (((( ************************ - Переход в МТС из Теле2 = 8 дней ))) 2

Алексей - ....... Рустам Васильевич Загадочный незнакомец отзовись ! Антиагитация Люди добрые ! Я писал :" у меня самоотвод" ну маман - это ясно / с Александром общался в личке / ( он был 2-м ) Но ....кто ты ? третий голос ? отзовись ))))))) 1

Алексей - ....... Рустам Васильевич Банки ! Названия ! Топ - самых «хитовых» названий банков * * *....... Авангард – ава, первый Ак Барс – мусульманский кот (крупный банк в Республике Татарстан) Альфа-банк – альфа ,автобус, остановка, буква Бинбанк – бобы , бин Восточный – поезд, водосточка , экспресс ВТБ – вруны (ранее был Внешторгбанк Розничные услуги, т.е. ВРУ) Газпромбанк – голубой гигант Европлан – травка, наркоманы Кредит Европа Банк – кэб, таксисты ОТП Банк – венгры Райффайзен – баба Рая, райф, австрийцы, паук, тарантул Ренессанс Кредит – стекляшка, стекло Рокетбанк - ракета Росбанк – генерал (входит в группу Societe Generale) РСХБ - колхоз Русский стандарт Банк – барсик, водка Сбербанк – слон, зеленый слон Совкомбанк – пенсионеры Тачбанк (Touch Bank) – точилка, тачка Тинькофф – ТКС, пивовар, велосипедист, Олег --- Его кредитная карта – "светлое пиво", а дебетовая карта – "темное пиво" Хоум Кредит – хомяк, хома Юниаструм Банк - киприоты Мегафон – жаба МТС – трактористы Карты Билайн – продукты пчеловодства Связной – полосатик, цветной Кукуруза – кука Евросеть – авоська Яндекс Деньги – ЯД QIWI – курица, птица 2

Алексей - ....... Рустам Васильевич Мысли о поездке в Питер Кто не в теме - тот поймёт ))) В далёком 90-м прилетел в Пулково , доехал на такси до Московского ........ ........ и ту-ту......... А вот доехать до Питера .......?! Посмотреть город ........ ....... то ли руки , то ли ноги ......... не доходят , не дают ! 2018 год , август ! 0

Алексей - ....... Рустам Васильевич 12 июня 2018 г. Россия — священная наша держава, Россия — любимая наша страна. Могучая воля, великая слава — Твоё достоянье на все времена! Славься, Отечество наше свободное, Братских народов союз вековой, Предками данная мудрость народная! Славься, страна! Мы гордимся тобой! От южных морей до полярного края Раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете! Одна ты такая — Хранимая Богом родная земля! Славься, Отечество наше свободное, Братских народов союз вековой, Предками данная мудрость народная! Славься, страна! Мы гордимся тобой! Широкий простор для мечты и для жизни Грядущие нам открывают года. Нам силу даёт наша верность Отчизне. Так было, так есть и так будет всегда! Славься, Отечество наше свободное, Братских народов союз вековой, Предками данная мудрость народная! Славься, страна! Мы гордимся тобой! 1

Алексей - ....... Рустам Васильевич Странности некоторых Представителей Банков. Есть представитель банка - который отвечает на вопросы в ветках форума ! У таких банков как: Тинькофф Банк , Банк Русский Стандарт , Киви Банк ...... представители вполне вменяемые ))) Принимают заявки , рассматривают обращения ,........ помогают - чем могут ! 0

Алексей - ....... Рустам Васильевич О новых клиентах ! Я прежде чем стать клиентом банка ! ....... читаю отзывы , ...... получаю информацию от знакомых ..... ну и т.д. Вот интересно как люди приходят к маринкам , а потом удивляются : ......ой , мне что втюхали (((( 😏😐😏😐😏😐😏 0