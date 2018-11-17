Топ - самых «хитовых» названий банков
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Авангард – ава, первый
Ак Барс – мусульманский кот (крупный банк в Республике Татарстан)
Альфа-банк – альфа ,автобус, остановка, буква
Бинбанк – бобы , бин
Восточный – поезд, водосточка , экспресс
ВТБ – вруны (ранее был Внешторгбанк Розничные услуги, т.е. ВРУ)
Газпромбанк – голубой гигант
Европлан – травка, наркоманы
Кредит Европа Банк – кэб, таксисты
ОТП Банк – венгры
Райффайзен – баба Рая, райф, австрийцы, паук, тарантул
Ренессанс Кредит – стекляшка, стекло
Рокетбанк - ракета
Росбанк – генерал (входит в группу Societe Generale)
РСХБ - колхоз
Русский стандарт Банк – барсик, водка
Сбербанк – слон, зеленый слон
Совкомбанк – пенсионеры
Тачбанк (Touch Bank) – точилка, тачка
Тинькофф – ТКС, пивовар, велосипедист, Олег
--- Его кредитная карта – "светлое пиво", а дебетовая карта – "темное пиво"
Хоум Кредит – хомяк, хома
Юниаструм Банк - киприоты
Мегафон – жаба
МТС – трактористы
Карты Билайн – продукты пчеловодства
Связной – полосатик, цветной
Кукуруза – кука
Евросеть – авоська
Яндекс Деньги – ЯД
QIWI – курица, птица
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