Сотовая связь ! моя связь с операторами !

Абонент:
с 2000 г. - Билайн
с 2010 г. - МТС
с 2011 г. - Теле2
с 2013 г. - Мегафон
*********************
-
И вроде у всех - всё хорошо ! Но у всех свои нюансы !
**********************
-
В 2017 г. взыл себе сим-ку Теле2 >>> только для мобильногоинтернета >>> 7 рублей за сутки
5 гигабайт в месяц ( с переносом остатка на следующий ).......
.....а в январе 2019 оператор поднялл абонентскую пладу до 7,5 в сутки ......сославшись на повышение налогов (((
И всё бы ни чего >>> но есть новый тариф - за 7 рублей , а перейти на него мне = 150 рублей за переход
Вывод: абонентов оперетор просто разводит ((((
************************
-
Переход в МТС из Теле2 = 8 дней )))
Комментарии 2
планы расходов на связь:
Билайн = от 0 до 70
Теле2 = от 0 до 50
Мегафон = от 0 до 15
МТС = 200 ₽
МТС = 200 ₽
СДС ?
есть симок 25-30 разных опсосов...
первым двум из списка уже давно не плачу (вру, билайну недавно рублей 100 в сумме заплатил ибо они тайком за неактивность какуюто хрень подключили с ежедневным списанием по-чуток... ну и пришлось восполнить, отключив хрень).
для "активности" - теле и би - пополнением автоматическим по рублю раз в месяц с помощью киви-птице-фрукта в регулярных платежах (и, соответственно, привязанные к этим номерам кошельки кивей в активном состоянии поддерживаются... на всякий случай... на будущее).
мегафон - от юрлица оброк кажный месяц оплачивается б/н с расчётного...
мтс - его клон от мгтс вместе с домашним 230 в месяц.. плюс супруге 200 смарт для своих но с ближайшего месяца эти 200 будут компенсироваться картой МТС Смарт деньги..