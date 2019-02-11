Сотовая связь ! моя связь с операторами !

Абонент:

с 2000 г. - Билайн

с 2010 г. - МТС

с 2011 г. - Теле2

с 2013 г. - Мегафон



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И вроде у всех - всё хорошо ! Но у всех свои нюансы !



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В 2017 г. взыл себе сим-ку Теле2 >>> только для мобильногоинтернета >>> 7 рублей за сутки

5 гигабайт в месяц ( с переносом остатка на следующий ).......

.....а в январе 2019 оператор поднялл абонентскую пладу до 7,5 в сутки ......сославшись на повышение налогов (((

И всё бы ни чего >>> но есть новый тариф - за 7 рублей , а перейти на него мне = 150 рублей за переход

Вывод: абонентов оперетор просто разводит ((((



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Переход в МТС из Теле2 = 8 дней )))