Быль или небыль )

в 2018-м году ..........
все совпадения с реальностью - случайны !
Было это не один месяц тому назад !
В одном Торгово-Развликательном Центре есть не дешевый ресторанчик )
.....но и не очень доргой ( по меркам того района )
В один из вечеров заглянул тудать гость . Поесть , да попить )
Гость не один - со спутницей )
И конечно с помощником.......да и с охранником )
-
Ел , пил ! Спутницу развликал разговорами ! Угощал десертами , винами )))
-
В конце долгого вечера решил гость заказать вина / да с собой его взять !
- .......продажа алкаголя ограниченна по времени .......
......точно и не помню/не знаю ...." в разлив " .....отличается от :" на вынос"
Просто менеджер ресторанчика сказал:" поздно " , 01:30.......
........" принять оплату картой не смогу" ....
"за наличные конечно готов "рискнуть" ......пробить заказ".......
Наличные ???
Оправил гость своего помощника до банкомата ........
............а в том ТРЦ - только "слон" и "буква" ........
Снял помощник наличные в банкомате !
Оплатили вино менеджеру ! И поехал гость со спутницей по своему усмотрению ...........
На машинке ( которая его ждала на улице / у входа в ресторанчик )
.........
Вывод/мараль ( хотя это же не басня, а история )...........
Появился в том ТРЦ >>>> ещё один банкомат )))))
.......дабы не платить комиссию за обнал другим дядям )))))
Банкомат банка - того гостя ))))))
Комментарии 1
С постоянной переодичностью )))))))
Только спутниц меняет )))))