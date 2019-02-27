Быль или небыль )

в 2018-м году ..........Было это не один месяц тому назад !В одном Торгово-Развликательном Центре есть не дешевый ресторанчик ).....но и не очень доргой ( по меркам того района )В один из вечеров заглянул тудать гость . Поесть , да попить )Гость не один - со спутницей )И конечно с помощником.......да и с охранником )Ел , пил ! Спутницу развликал разговорами ! Угощал десертами , винами )))В конце долгого вечера решил гость заказать вина / да с собой его взять !- .......продажа алкаголя ограниченна по времени .............точно и не помню/не знаю ...." в разлив " .....отличается от :" на вынос"Просто менеджер ресторанчика сказал:" поздно " , 01:30..............." принять оплату картой не смогу" ...."за наличные конечно готов "рискнуть" ......пробить заказ".......Наличные ???Оправил гость своего помощника до банкомата ....................а в том ТРЦ - только "слон" и "буква" ........Снял помощник наличные в банкомате !Оплатили вино менеджеру ! И поехал гость со спутницей по своему усмотрению ...........На машинке ( которая его ждала на улице / у входа в ресторанчик ).........Вывод/мараль ( хотя это же не басня, а история )...........Появился в том ТРЦ >>>> ещё один банкомат ))))).......дабы не платить комиссию за обнал другим дядям )))))Банкомат банка - того гостя ))))))