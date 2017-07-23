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......время перемен !

23.07.2017 19:49 6 495 просмотров
Сменил работу ........!
...... но почти , ....... смена шила на мыло ......

Поиск продолжается !
smile:uncap: smile:uncap: smile:uncap:

Комментарии 6

Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Страна у нас самая лучшая !
Народ у нас очень хороший !
......... а вот человечешки ( отдельные персонажи ) = просто уникальны , но не в лучшую сторону (((
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
.....шестой месяц ....... ! Работа уже не новая ........
Но поиск лучшего места продолжается !!!

......зиму перезимую ))))
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
В новом 2018-м .......! Время перемен ))))))
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Февраль ! Семь месяцев пролетели ! ....... скоро весна .......

.....а с поиском нового , тёпленького местечка - как то не айс (((


smile:painful:
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Конец августа .......
........3-го сентября = 14 месяцев !

.... smile:uncap:
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Цитата
Алексей пишет:
.....шестой месяц ....... ! Работа уже не новая ........
Но поиск лучшего места продолжается !!!
......зиму перезимую ))))


....15 месяцев прошло ! Поиск ( временно ) приостановлен ))))))
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