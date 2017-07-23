......время перемен !

Алексей (Рустам Васильевич) 24.09.2017 17:40 # Страна у нас самая лучшая ! Народ у нас очень хороший ! ......... а вот человечешки ( отдельные персонажи ) = просто уникальны , но не в лучшую сторону ((( 0
Комментарии 6
Народ у нас очень хороший !
......... а вот человечешки ( отдельные персонажи ) = просто уникальны , но не в лучшую сторону (((
Но поиск лучшего места продолжается !!!
......зиму перезимую ))))
.....а с поиском нового , тёпленького местечка - как то не айс (((
........3-го сентября = 14 месяцев !
....
.....шестой месяц ....... ! Работа уже не новая ........
Но поиск лучшего места продолжается !!!
......зиму перезимую ))))
....15 месяцев прошло ! Поиск ( временно ) приостановлен ))))))