КБ, скидки ........

............есть. Космос, Совок, РИБ - наверняка. Но когда он приходит в магаз с мамой - у которой пенсия на Сбер со спасибками - так-то и получается 10% по понедельникам ++ ещё там что-то - неплохо. !!!! ( с2 )*****************У меня НЕТ ни РИБ-а , Совк-а, Космоса .........!!!!Но ! Да ...... есть соц. + Сбер )))))...... а на другие случаи есть КЕБ , МИнБ , Билайн , ......... Пятёрочка )))))))))