КБ, скидки ........

............есть. Космос, Совок, РИБ - наверняка. Но когда он приходит в магаз с мамой - у которой пенсия на Сбер со спасибками - так-то и получается 10% по понедельникам ++ ещё там что-то - неплохо. !!!! ( с2 )
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У меня НЕТ ни РИБ-а , Совк-а, Космоса .........!!!!
Но ! Да ...... есть соц. + Сбер )))))
...... а на другие случаи есть КЕБ , МИнБ , Билайн , ......... Пятёрочка )))))))))
Комментарии 9
Я , как клиент , не востребован РСХБ !
...... ну и хОРОШО !
МИнБ - ......"Варежка" !........))))))
Пока только плюсы ))))₽₽₽
..... карта для оплаты ЖКХ - через интернет , ещё надо мсс 4812 и 4814 , ....... и на всё это каша !!!
Желательно рублями , да побольше ))))
Мысли вслух : ..... карта для оплаты ЖКХ - через интернет , ещё надо мсс 4812 и 4814 , ....... и на всё это каша !!!
Желательно рублями , да побольше ))))
Кроме Пятёрочки от Почта Банка - пока ни на что больше не решился !!!
"А мы пойдём на север" (с) .......мой взгляд устремился - на "Восток" )))))))))
"Восток - дело тонкое"(с)
..... а вот в карте Тепло - для меня только один плюс: ..... 5 % каши при оплате за ЖКХ
А минусов обнаружил кучу:
- платные доп.-услуги , впариваемые маринками
- постоянно нужен контроль ( карта то кредитная )
- с2с ....... мне не совсем внятен (((((
- межбанк ........ и да , и н-да ........(((((
- ........ и сам "Восток" ........ из Благовещенска !
Номер для - "Приведи друга" !
А клиентом так и не стал !
Вот как так ????