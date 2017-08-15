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КБ, скидки ........

15.08.2017 12:09 9 405 просмотров
smile:uncap: smile:drink:

............есть. Космос, Совок, РИБ - наверняка. Но когда он приходит в магаз с мамой - у которой пенсия на Сбер со спасибками - так-то и получается 10% по понедельникам ++ ещё там что-то - неплохо. !!!! ( с2 )

*****************

У меня НЕТ ни РИБ-а , Совк-а, Космоса .........!!!!

Но ! Да ...... есть соц. + Сбер )))))

...... а на другие случаи есть КЕБ , МИнБ , Билайн , ......... Пятёрочка )))))))))


smile:drink:

Комментарии 9

Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Были планы в "колхоз" , но ....... мечты не сбылись !

Я , как клиент , не востребован РСХБ !

...... ну и хОРОШО !
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
МИнБ - ......"Варежка" !........))))))
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Цитата
Алексей пишет:
МИнБ - ......"Варежка" !........))))))

Пока только плюсы ))))₽₽₽
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Мысли вслух :
..... карта для оплаты ЖКХ - через интернет , ещё надо мсс 4812 и 4814 , ....... и на всё это каша !!!
Желательно рублями , да побольше ))))


smile:drink:
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Цитата

Мысли вслух : ..... карта для оплаты ЖКХ - через интернет , ещё надо мсс 4812 и 4814 , ....... и на всё это каша !!!
Желательно рублями , да побольше ))))
smile:drink:


Кроме Пятёрочки от Почта Банка - пока ни на что больше не решился !!!

smile:uncap:
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Пополнил Qiwi кошелёк >>> получил кашу ))))))))
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
"А мы пойдём на север" (с) .......мой взгляд устремился - на "Восток" )))))))))
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Цитата
Алексей пишет:
"А мы пойдём на север" (с) .......мой взгляд устремился - на "Восток" )))))))))


"Восток - дело тонкое"(с)


smile:magic:
..... а вот в карте Тепло - для меня только один плюс: ..... 5 % каши при оплате за ЖКХ

А минусов обнаружил кучу:
- платные доп.-услуги , впариваемые маринками
- постоянно нужен контроль ( карта то кредитная )
- с2с ....... мне не совсем внятен (((((
- межбанк ........ и да , и н-да ........(((((
- ........ и сам "Восток" ........ из Благовещенска !


smile@=
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
110297088
Номер для - "Приведи друга" !
А клиентом так и не стал !
Вот как так ????
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