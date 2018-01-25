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Военные пенсионеры получат надбавку с 1-го / месяца ? года ?

25.01.2018 14:03 14 2 009 просмотров
Военные пенсионеры получат надбавку в размере ........рублей ! smile:magic:
..... замануха ? просто "утка" интернетная ?

Комментарии 14

Алексей  (Рустам Васильевич)
#
....... 1-го февраля ??? Вот и проверим !!!
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Полковник ( ВВП ) ждёт прибавку ???

с нетерпением ..........

........ дыры в семейном бюджете затыкать !
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Для чего мне нужен Сбер ??? - поступление пенсии 1-го числа !
Приятель перевёл пенсию в Почта Банк ((( .....и ??? ...... стала она приходить 10-го !


А мне за 9-ть дней по "Варежке" уже % набежали ))))

smile:D
Камо Haiku_OS_User  (камо)
#
Пару лет назад была подобная псевдоновость smile:D про 4900 рублей.... smile:D
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
smile:magic:
До 1-го февраля .......ну , до 2-го ))))).....верю в сказку smile:uncap: smile:drink:
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Цитата
Константин Анатольевичч Nixil пишет:
Ну наконец-то. Куплю машину, костюм с отливом. И в Ялту!



Хватит только на отлив )))) ...... и то если это всё правда !!!!!
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
smile:wall: smile:wall: smile:wall: ................ сказка - НЕ сбылась ! ..... ждём 2022 год.
Камо Haiku_OS_User  (камо)
#
Откуда растут уши.... то есть слухи. smile:D

Цитата
Указ Президента РФ от 9 декабря 2015 г. N 610 "О ежемесячной доплате к пенсиям отдельным категориям пенсионеров"
В целях повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий
пенсионеров и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской
Федерации постановляю:
1. Установить с 1 октября 2015 г. пенсионерам, размер пенсий которых
не был пересмотрен с 1 января 2012 г. при реформировании денежного
довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, ежемесячную доплату к пенсиям, назначенным в
соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г.
N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их
семей", в размере 2500 рублей.
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Цитата
Камо Haiku_OS_User пишет:
Пару лет назад была подобная псевдоновость smile:D


Что новый январь нам подарит ???
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Пришла пенсия в сберб ! Без добавки-перерасчета (((((


......до октября - 10 месяцев smile:wall: smile:painful:
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