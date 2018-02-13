СМС-ка от Почта Банка

Алексей (Рустам Васильевич) 13.02.2018 19:14 # Мне ??? Ура ! ....... а зачем мне кредит ??? и я вроде не просил !!! 2
Комментарии 4
Ну Почти Банк - тогда Я предварительно ....... еду , иду .......! Ждите !
Подальше от офиса банка ))))))
сеалекс ! А что ? А вдруг ?
Посылка смс-ок наобум ......
то банк смс-оповещение подключал-отключал без обращения клиента (((.
.......теперь переводы другому клиеу банка стали дублироваться .......
Похоже с каждым новым обновление МБ - iТишников накрывает новой "волной" (((((