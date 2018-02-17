Банки предлагают кредит !

Алексей (Рустам Васильевич) 17.02.2018 13:52 # ........ а оно мне надо ??? Хорошо хоть только смс-ки ! не звонят - это радует ! 1
Комментарии 7
........ а оно мне надо ???
Хорошо хоть только смс-ки ! не звонят - это радует !
- Сбербанк
- Почта Банк
- РСХБ
Предложение о кредите от:
- Сбербанк
- Почта Банк
- РСХБ
...... ау ! колхоз (((((....... у меня вклад на большую сумму чем мне предлогают кредит !
Може стоит проверять всю инфу по клиенту ???
Встаю на лыжи .........
уже рванул за кредитом
"Зачам нам кузнец ? Нам кузнец не нужен !" (с)
Предложение о кредите от:
- Сбербанк
- Почта Банк
- РСХБ
...... ау ! колхоз (((((....... у меня вклад на большую сумму чем мне предлогают кредит !
Може стоит проверять всю инфу по клиенту ???
Сумма предлагаемого кредита выросла !
Вопрос: оно банку надо ???
смс-рассылка наобум ! предолгая заранее не возвратную сумму !
Отказ в запрашиваемой карте (((( ......... Это рок/не судьба !!!!!
Решился на кредитную карту "Тепло"
Отказ в запрашиваемой карте (((( ......... !
ПАО КБ "Восточный банк" ! Нет не доли "Тепло" - ну и не надо !
оплачиваю ЖКХ с КБ 1 % - с дебетовой карты и без головной боли ))))))))