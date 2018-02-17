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Банки предлагают кредит !

17.02.2018 13:47 7 733 просмотра
Ещё зима ( февраль ) , а обострение началось (((
...... смс-ки от разных банков об готовности одобрить кредит !

Комментарии 7

Алексей  (Рустам Васильевич)
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smile:painful:
........ а оно мне надо ???

Хорошо хоть только смс-ки ! не звонят - это радует !
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Предложение о кредите от:
- Сбербанк
- Почта Банк
- РСХБ
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Цитата
Алексей пишет:
Предложение о кредите от:
- Сбербанк
- Почта Банк
- РСХБ


...... ау ! колхоз (((((....... у меня вклад на большую сумму чем мне предлогают кредит !

Може стоит проверять всю инфу по клиенту ???
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Снег ! Зима !
Встаю на лыжи .........уже рванул за кредитом

"Зачам нам кузнец ? Нам кузнец не нужен !" (с)


smile:uncap:
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Цитата
Алексей пишет:
Цитата
Алексей пишет:
Предложение о кредите от:
- Сбербанк
- Почта Банк
- РСХБ


...... ау ! колхоз (((((....... у меня вклад на большую сумму чем мне предлогают кредит !

Може стоит проверять всю инфу по клиенту ???


Сумма предлагаемого кредита выросла !
Вопрос: оно банку надо ???

смс-рассылка наобум ! предолгая заранее не возвратную сумму !

smile:wall: smile:wall: smile:wall:
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Решился на кредитную карту .........и ?!

Отказ в запрашиваемой карте (((( ......... Это рок/не судьба !!!!!
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Цитата
Алексей пишет:
Решился на кредитную карту "Тепло"
Отказ в запрашиваемой карте (((( ......... !


ПАО КБ "Восточный банк" ! Нет не доли "Тепло" - ну и не надо !

оплачиваю ЖКХ с КБ 1 % - с дебетовой карты и без головной боли ))))))))
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