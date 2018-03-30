Странности некоторых Представителей Банков.

Есть представитель банка - который отвечает на вопросы в ветках форума !
У таких банков как: Тинькофф Банк , Банк Русский Стандарт , Киви Банк ...... представители вполне вменяемые )))
Принимают заявки , рассматривают обращения ,........ помогают - чем могут !
Комментарии 7
http://www.banki.ru/profile/?UID=215972
представитель просто игнорит вопросы (((((
Вот и у банка Восточный - представитель НЕ ответила на сообщение в личку
и не появилась в ветке форума ( после приглашения ).......(((((((
http://www.banki.ru/profile/?UID=1015380
.
.......чем проблемнее для клиента банк - тем не компетентнее его представить (((((
Статус: Представитель Банка ПАО «Восточный экспресс банк»
Дата: 31.03.2018 20:37
Алина ! Доброго Вам времени суток!
Вопреки Вашему молчанию и НЕ появлению на ветке форума !
Как к представителю ПАО КБ "Восточный"
Вопрос: как НЕ клиенту банка получить кредитную карту "Тепло" ?
Без проволочик / без навязывания страховки / без платной услуги "проверка" БКИ /
......и т.д.
Первая попытка ( посещение ДО ) = не в пользу клиента ((((
Банк пытался предложить что то другое ((( не нужное мне !
Не сочтите за труд ! Ответте пожалуйста !
Всего Вам хорошего !
Последний визит:
02.04.2018 08:28 .................ответа НЕТ
03.04.2018 08:12 ...... Похоже ЛС просто игнорируются (((((((
http://www.banki.ru/profile/?UID=323547
или ПБ ? или нет.........????