Вход
Профиль Блог Лента Активность

Странности некоторых Представителей Банков.

30.03.2018 12:04 7 560 просмотров
Есть представитель банка - который отвечает на вопросы в ветках форума !
У таких банков как: Тинькофф Банк , Банк Русский Стандарт , Киви Банк ...... представители вполне вменяемые )))
Принимают заявки , рассматривают обращения ,........ помогают - чем могут !

Комментарии 7

Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Цитата


представитель просто игнорит вопросы (((((



Вот и у банка Восточный - представитель НЕ ответила на сообщение в личку
и не появилась в ветке форума ( после приглашения ).......(((((((

http://www.banki.ru/profile/?UID=1015380

.
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Начитавшись на просторах форума - всё больше склонен думать :
.......чем проблемнее для клиента банк - тем не компетентнее его представить ((((( smile:magic:
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Цитата
Кому: Ilinaaa
Статус: Представитель Банка ПАО «Восточный экспресс банк»
Дата: 31.03.2018 20:37
Алина ! Доброго Вам времени суток!
Вопреки Вашему молчанию и НЕ появлению на ветке форума !
Как к представителю ПАО КБ "Восточный"
Вопрос: как НЕ клиенту банка получить кредитную карту "Тепло" ?
Без проволочик / без навязывания страховки / без платной услуги "проверка" БКИ /
......и т.д.
Первая попытка ( посещение ДО ) = не в пользу клиента ((((
Банк пытался предложить что то другое ((( не нужное мне !
Не сочтите за труд ! Ответте пожалуйста !
Всего Вам хорошего !


Последний визит:
02.04.2018 08:28 smile:magic: .................ответа НЕТ
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Последний визит:
03.04.2018 08:12 ...... Похоже ЛС просто игнорируются (((((((
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения