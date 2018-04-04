Вход
Профиль Блог Лента Активность

Заговор ? или теория ?

04.04.2018 23:51 7 584 просмотра
Регистрация на форуме псевдо клиента банка ! а далее положительная оцена в НР !

Комментарии 7

Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Сотрудник банка или его "друг" после регистрации на форуме оставляет в НР положительный отзыв !
и ? плохо это или ?
Как к этому относиться ???
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
После ответа банка на сообщение такого "клиента" лично мне хочется спросить у ПБ:
- а были ли "мальчик"????
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Цитата
После ответа банка на сообщение такого "клиента" лично мне хочется спросить у ПБ:
- а были ли "мальчик"????


Регистрация:
03.04.2018
Последний визит:
04.04.2018 09:54 ............"мальчик" пропал с форума
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Цитата
Алексей пишет:
Цитата
После ответа банка на сообщение такого "клиента" лично мне хочется спросить у ПБ:
- а были ли "мальчик"????

Регистрация:
03.04.2018
Последний визит:
04.04.2018 09:54 ............"мальчик" пропал с форума



Victor_047 = "клиент" слился ! Ни продолжение квеста , ни появления на форуме !
Просто оставил заказной отзыв в НР и досвидос !
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Вот и май ! а "мальчик" так и не вернулся ((( или квест его сгубил ......или ?????
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
3-го числа будет ровно месяц как оценка бану не в зачёте ! или опять двойные стандарты ???
к банкам ! к форумчанам - оставляющим отзывы о банках в НР !
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения