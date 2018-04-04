Заговор ? или теория ?

Алексей (Рустам Васильевич) 05.04.2018 00:10 # Сотрудник банка или его "друг" после регистрации на форуме оставляет в НР положительный отзыв ! и ? плохо это или ? Как к этому относиться ??? 0
Комментарии 7
и ? плохо это или ?
Как к этому относиться ???
- а были ли "мальчик"????
- а были ли "мальчик"????
Регистрация:
03.04.2018
Последний визит:
04.04.2018 09:54 ............
"мальчик" пропал с форума
- а были ли "мальчик"????
Регистрация:
03.04.2018
Последний визит:
04.04.2018 09:54 ............
"мальчик" пропал с форума
Victor_047 = "клиент" слился ! Ни продолжение квеста , ни появления на форуме !
Просто оставил заказной отзыв в НР и досвидос !
к банкам ! к форумчанам - оставляющим отзывы о банках в НР !