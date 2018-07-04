Пора ли идти в отпуск ?

Алексей (Рустам Васильевич) 04.07.2018 14:58 # 1. Заявление работодателю на предоставление очередного отпуска ))) 2. Пролучение на карту з/п + отпускные ))) 3. ......... выход на работу в дни отпуска ( оплата работодателем - на руки ) 0
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2. Пролучение на карту з/п + отпускные )))
3. ......... выход на работу в дни отпуска ( оплата работодателем - на руки )
1. Заявление работодателю на предоставление очередного отпуска )))
2. Пролучение на карту з/п + отпускные )))
3. ......... выход на работу в дни отпуска ( оплата работодателем - на руки )
Вариант :
- если не устал от работы
- не очень то и хотелось в отпуск
..........работдатель - вменяем !
..........подработка в дни официального отпуска )))
.....
жду оплату за работу - "в отпуске" ))))))