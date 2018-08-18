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РСХБ - хорошие новости )))

18.08.2018 21:19 3 1 056 просмотров
Заработал перевод с карты на карту

https://www.rshb.ru/p2p/

Могут - когда захотят ))))

Комментарии 3

Алексей  (Рустам Васильевич)
#
могут когда захотят !
но не всегда хотят ((((
.......
перевод в ЛК с карты на карту , если карты открыты в разных подразделениях банка , только
через текущий счёт ......((((
.......
напряг для клиента ((((
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Цитата
Алексей пишет:
могут когда захотят !
но не всегда хотят ((((
.......
перевод в ЛК с карты на карту , если карты открыты в разных подразделениях банка , только
через текущий счёт ......((((
.......
напряг для клиента ((((


Ура !
Заработал перевод в ЛК МБ между своими картами
( открытими в разных подразделениях банка )
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
rshb.ru/p2p/ = работает ! smile:D проверено пенсионерами smile:D
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