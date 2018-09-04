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РСХБ - UnionPay Classic ( Q )

04.09.2018 19:39 3 800 просмотров
c2c или р2р = кому как нравится !

Главное = на UnionPay Classic

в ЛК МБ >>>>> вытянул денежки c Visa Почта Банк-а ( Пятёрочка ) ......

Комментарии 3

Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Приход за пять минут )))))
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
с МИнБ-овской "Варежки" ( МИР пенсионная ) >>>> вытянул )))))......
...........3 минуты !



smile:drink:
Алексей  (Рустам Васильевич)
#
Цитата
c2c или р2р = кому как нравится !
Главное = на UnionPay Classic

...а вот стянуть с UnionPay - ни как не получается (((((

Только перевести на свою карту в ЛК ИБ или МБ , а уже с той карты тянуть !



smile:uncap:
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