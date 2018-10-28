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РСХБ и его взгляд на 2-НДФЛ

28.10.2018 20:40 2 463 просмотра
Справка полученная от работодателя не понравилась банку номером приложения (((

smile:wall:

Комментарии 2

Алексей  (Рустам Васильевич)
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Со слов сотрудников офиса :" возврат анкеты-заявки на КК, с формулировкой:" заменить справку о доходах!"."

http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10203805/

Типа это НЕ отказ в оформлении кредитной карты smile:painful: smile:wall:


Но и не гарантия , её получения после предоставления новой 2-НДФЛ Приложение номер 2


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Алексей  (Рустам Васильевич)
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Из отписки/отмазки бака следует:
"У вас нет такого же, но с перламутровыми пуговицами?
— К сожалению, нет. — Нет? Будем искать !" (с)

Справка 2-НДФЛ ? Да ! Но приложение номер 2 , а Вы принесли номер 1 !


smile:achtung: smile:wall:
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