РСХБ и его взгляд на 2-НДФЛ

Алексей (Рустам Васильевич) 28.10.2018 20:46 # Со слов сотрудников офиса :" возврат анкеты-заявки на КК, с формулировкой:" заменить справку о доходах!"." http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10203805/ Типа это НЕ отказ в оформлении кредитной карты Но и не гарантия , её получения после предоставления новой 2-НДФЛ Приложение номер 2 ' 0
Комментарии 2
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10203805/
Типа это НЕ отказ в оформлении кредитной карты
Но и не гарантия , её получения после предоставления новой 2-НДФЛ Приложение номер 2
'
"У вас нет такого же, но с перламутровыми пуговицами?
— К сожалению, нет. — Нет? Будем искать !" (с)
Справка 2-НДФЛ ? Да ! Но приложение номер 2 , а Вы принесли номер 1 !