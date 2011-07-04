Новости автокредитования

Банк «АВАНГАРД» начал предоставлять кредиты на покупку новых легковых автомобилей иностранных марок, произведенных за рубежом или в России, по новой программе. Ее отличительной особенностью является использование в качестве средства оплаты автомобиля кредитной карты MasterCard World Auto.

Кредиты предоставляются в рублях и иностранной валюте на срок от 1 года до 5 лет под залог приобретаемого автомобиля.

Условия кредитования: процентная ставка по кредитам в рублях - 13% год., по кредитам в долл. США и евро – 11% год.; размер первоначального взноса, выплачиваемого из собственных средств заемщика – не менее 15% стоимости автомобиля.

При оплате по карте MasterCard World Auto комиссия не взимается. В случае, если автосалон не принимает платежные карты, оплата автомобиля может быть осуществлена безналичным переводом. При этом комиссия Банка составит 2% от суммы кредита. Клиентам предоставляется возможность досрочного погашения кредита без комиссии в любой момент.

Выпуск карты MasterCard World Auto с индивидуальным кредитным лимитом производится бесплатно. При этом держатели карт ежегодно получают от Банка подарок в размере 250 рублей. Также владельцам карт начисляются бонусы в размере 1% от суммы платежей. Зачисление бонусов на счет производится после оплаты услуг, связанных с покупкой и эксплуатацией автомобилей (автомагазины, автосервисы, АЗС и др.).

Срок рассмотрения заявления на кредит – не более 3-х рабочих дней с момента предоставления документов. Его можно оформить через сеть Интернет или в офисах Банка.

В настоящее время кредиты по новой программе предоставляются в Москве и Московской области, в ближайшее время планируется поэтапное внедрение услуги во всех региональных офисах Банка «АВАНГАРД».