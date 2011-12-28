Банк «АВАНГАРД» ввел услугу по бронированию отелей в системе «Авангард Интернет-Банк»

Клиенты Банка «АВАНГАРД» при планировании путешествия в любую точку мира получили возможность не только приобрести авиабилеты, но и забронировать отели через систему «Авангард Интернет-Банк». Бронирование осуществляется по низким ценам, соответствующим предложениям сайта booking.com. Оплачивая отель по карте Банка, его клиенты получают в подарок бонусные мили из расчета 1 миля за 7 рублей стоимости проживания, рассчитанной при выезде из отеля. Платежи за отели и авиабилеты в «Авангард Интернет-Банке», а также за любые товары и услуги по картам World Airbonus позволяют накопить бонусные мили и оплатить ими через Интернет-Банк билеты любых авиакомпаний.



Для подбора и бронирования отеля в Интернет-Банке необходимо указать даты проживания, город и/или название отеля, а также количество бронируемых номеров. Оптимальному выбору содействует предоставляемая клиентам детальная информация об отелях, включая их звездность и пользовательский рейтинг, адрес, место расположения, условия проживания, фотографии и описания номеров, базовые цены в рублях и валюте бронирования, а также цены, по которым возможно бронирование на выбранные даты. Если стоимость предлагается отелями в разных валютах, ее можно сравнить в рублях, долларах США или евро.