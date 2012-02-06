Новые предложения Банка «АВАНГАРД» по премиальным картам

С 1 февраля 2012 года Банк «АВАНГАРД» приступил к выпуску премиальных кредитных карт Visa Platinum, а также совместных кредитных карт MasterCard Platinum МегаФон.



Держателям премиальных карт Visa Platinum Банка «АВАНГАРД» предоставляется возможность бесплатного оформления карты Priority Pass, обеспечивающей доступ в VIP-залы международных аэропортов, а также привилегии от платежной системы Visa, включая бесплатные страховые программы «Защита покупки» и «Продление гарантий». Стоимость годового обслуживания кредитной карты Visa Platinum - 5000 рублей или 200 долларов США/евро.



Держателям MasterCard Platinum МегаФон на абонентский счет в сети «МегаФон Северо-Запад» начисляются бонусы за оплату товаров и услуг в размере 1% от сумм покупок. При первичной выдаче карты на абонентский счет в подарок от Банка перечисляется 1000 рублей. Размер комиссии за первый год обслуживания карт MasterCard Platinum МегаФон – 1000 рублей. В случае если среднемесячный оборот в течение года превышает 20 тыс. рублей, дальнейшее обслуживание карты производится бесплатно, если нет – комиссия составит 3000 рублей. Карты выдаются региональными офисами Банка в гг. Санкт-Петербург, Калининград, Архангельск, Северодвинск, Тверь, Иваново, Ярославль.



Новые премиальные карты Visa Platinum и MasterCard Platinum МегаФон обладают всеми преимуществами карт Банка «АВАНГАРД», включая возможность бесплатного получения кредита на срок до 50 дней, бесплатного подключения полнофункционального Интернет-Банка и SMS-информирования об операциях по карте (более 50-ти видов сообщений).