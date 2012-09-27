Банк «АВАНГАРД» запустил новый сайт по кредитным картам

Начал работу новый сайт Банка «АВАНГАРД» cards.avangard.ru. Его задача – с минимальными затратами времени ознакомить с кредитными картами Банка, помочь выбрать подходящую карту и оперативно оформить заявление на ее получение.

«Банк «АВАНГАРД» в настоящее время предлагает широкий набор кредитных карт. Они отличаются как базовыми свойствами, например, стоимостью годового обслуживания и длительностью беспроцентного периода, так и набором дополнительных возможностей – бесплатная страховка, получение бонусов разного вида - денежных или миль, функция проездного, пропуска в VIP-залы аэропортов и др. Различным картам соответствуют различные свойства, возможности и привилегии. Подобрать карту, которая в наибольшей степени подходит под индивидуальные потребности клиента – задача непростая. Созданием нового сайта мы постарались ее максимально облегчить», – отметил Председатель Правления Банка «АВАНГАРД» Валерий Торхов.

Сайт разработан на базе современных технологий и с учетом актуальных тенденций web-дизайна. Компания-разработчик – АИС Медиа. «Мы сконцентрировались на создании удобного сервиса, позволяющего быстро ознакомиться с преимуществами той или иной карты, подобрать нужную и сразу ее оформить. Еще никогда выбор кредитной карты не был таким наглядным и простым, – сообщил Генеральный директор ООО «АИС Медиа» А.А. Виноградов.