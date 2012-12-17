Банк "АВАНГАРД" предоставляет возможность смены приоритета ПИН/подпись

С 17 декабря 2012г. Банк "АВАНГАРД" предоставил своим клиентам возможность самостоятельного определения приоритетного способа подтверждения операций и его оперативной смены. Это позволяет учесть личные предпочтения держателей карт и существенно повысить безопасность расчетов по картам.



Смена приоритета возможна для всех карт с чипом, которые будут выпущены Банком, начиная с 17 декабря 2012 года. Изначально для всех карт Банка "АВАНГАРД", как и ранее, будет устанавливаться приоритет подписи.

По Картам, выпущенным Банком до 17 декабря, смена приоритета недоступна. При желании получить такую возможность карта может быть перевыпущена с тем же или новым сроком действия в соответствии с Тарифами и Условиями предоставления льгот.

Держателям карт предоставляется возможность не только выбрать, но и многократно поменять в дальнейшем приоритетный способ через любой банкомат Банка "АВАНГАРД". Новая услуга предоставляется бесплатно.



Кроме того, с 17 декабря в банкоматах Банка доступен сброс офлайн счетчика неправильно введенных ПИНов по чиповым картам МasterCard и Visa Банка "АВАНГАРД" и чиповым картам МasterCard других банков.



Количество неправильных вводов ПИНа, совершенных подряд, подсчитывается на чипе карты (офлайн-счетчик), и в процессинговом центре Банка (онлайн счетчик). Сброс (обнуление) онлайн счетчика доступен для клиентов через СКП и Интернет-Банк. Сброс офлайн-счетчика был ранее доступен только через СКП. При этом клиенту для завершения процедуры сброса счетчика необходимо было совершить в банкомате любую операцию.

Теперь для обнуления офлайн-счетчика достаточно выполнить операцию "Сброс счетчика ПИН" на банкомате Банка "АВАНГАРД".



С уважением, АКБ "Авангард"