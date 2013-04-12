Банк "АВАНГАРД" улучшает условия совершения типовых платежей в Интернет-банке!

Друзья, хотим сообщить вам радостную новость: с 12 апреля, то есть с сегодняшнего дня, мы улучшаем условия совершения типовых платежей в нашем Интернет-банке!



Так, комиссии по платежам в пользу ЖКУ Москва и Мосэнергосбыт снижены до 0,2% (тогда как ранее их размер составлял 0,51% и 0,55% соответственно).



В категорию льготных теперь переведены платежи в пользу следующих получателей:

— ГУ ВЦКП ЖХ (Санкт- Петербург)

— TELE2 Россия

— Акадо

— СкайЛинк Москва

— Webmoney



Авангард проводит типовые платежи в сотрудничестве с двумя крупнейшими интеграторами в России, что позволяет нам всегда обеспечивать качество и стабильность проведения платежей!