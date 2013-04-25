Банк «АВАНГАРД» начал online продажу билетов на "Аэроэкспресс"

Банк Авангард первым из российских банков предложил новую услугу для путешественников: теперь пользователи Авангард Интернет-Банка могут приобретать билеты на поезда "Аэроэкспресс", курсирующие между Москвой и аэропортами Шереметьево, Домодедово и Внуково.



Возможно приобретение билетов по тарифам "Стандарт" и "Бизнес". Билет по тарифу "Стандарт" действителен на все рейсы в выбранную дату поездки, билет по тарифу "Бизнес" действителен только на выбранные при бронировании рейс и место в вагоне бизнес-класса.



Оплатить билеты можно с текущих и карточных счетов, при оплате в кредит операция будет льготной.



Кроме того, оплатить билеты "Аэроэкспресс" можно бонусными милями. Таким образом, для оплаты милями доступны три услуги: авиабилеты, железнодорожные билеты и билеты на "Аэроэкспресс".



Продажа билетов осуществляется по ценам ООО "Аэроэкспресс", без взимания агентских сборов и комиссий.



Для оформления билета необходимо выбрать кнопку "Аэроэкспресс", которая располагается под кнопкой "Ж/д билеты" в правом боковом меню, указать направление и дату поездки.



Бронирование без оплаты билета для тарифа "Стандарт" действительно в течение 4 суток с момента бронирования, для тарифа "Бизнес" - в течение 15 минут.



В рамках одного заказа можно оплатить не более 5 билетов одного тарифа. Операция оплаты подтверждается вводом кода с карточки доступа или SMS-подтверждением.



После оплаты билета в системе будет сформирована маршрутная квитанция со штрих-кодом (QR-код), которую необходимо распечатать и приложить к турникету при посадке на поезд или на выходе с перрона.



При необходимости, в Авангард Интернет-Банке возможно без комиссии вернуть все билеты на "Аэроэкспресс", оплаченные в рамках одного заказа. Для этого необходимо в разделе "Просмотр детальной информации" выбрать действие "Возврат билетов". Средства будут зачислены на счет клиента в режиме онлайн.



Возврат оплаченных билетов будет доступен:

-для тарифа "Бизнес" - не менее чем за 3 часа до отправления рейса, указанного в маршрутной квитанции.

-для тарифа "Стандарт" - до 23:59 дня, предшествующего дню поездки.



По мере технической готовности компании "Аэроэкпресс" в Интернет-Банке будут реализованы продажи билетов на "Аэроэкпресс" в Казани, Сочи и других городах.





