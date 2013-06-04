Расширение перечня online-заявлений, которые можно подать в Интернет-банке

Уважаемые клиенты!





4 июня в Интернет-банке стали доступны еще 5 типов заявлений:







- Заявление на изменение анкетных данных



- Заявление на новую карту (для владельца счета)



- Заявление на перевыпуск основной карты (для владельца счета)



- Заявление на новую дополнительную карту (на другое лицо)



- Заявление на перевыпуск дополнительной карты (на другое лицо)





Внесены изменения в заявление на увеличение кредитного лимита. Теперь в этом заявлении клиент может сообщить об изменении анкетных данных, доходов или кредитных обязательств.





В новых заявлениях ввод анкетных данных не требуется, если они не изменились. Номера карт и счетов выбираются из списка. При подаче заявления на выпуск или перевыпуск карты комиссия за годовое обслуживание указывается с учетом всех имеющихся льгот.





Обращаем Ваше внимание, что в ближайшем будущем заказ карт для новых и существующих клиентов будет разделен. Существующие держатели основных карт смогут заказывать новые основные или дополнительные карты, а также заказывать перевыпуск карт только в Интеренет-Банке или в офисах Банка. На сайте Банка заказать основную карту смогут только лица, не имеющие картсчета в Банке Авангард (в том числе держатели дополнительных карт, у которых пока нет картсчета).



С уважением, Банк Авангард