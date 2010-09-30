MasterCard World

Банк «АВАНГАРД» выпускает кредитные и расчетные карты MasterCard World.

MasterCard World - это престижная карта с накапливаемым бонусом, она полезна клиентам, которые много путешествуют.

Каждый раз, оплачивая товары и услуги картой MasterCard World, Вы получаете от Банка бонус в размере 1% от суммы операции.



Накопленные бонусы Вы можете потратить на оплату:



• авиа и железнодорожных билетов (любой авиакомпании!!!)

• бронирования и проживания в отелях

• аренды автомобилей

• покупок в Duty Free

• услуг туристических фирм

• услуг связи

• услуг на заправках



Преимущества карт MasterCard World Банка «АВАНГАРД»:



• бесплатная медицинская страховка для поездки за рубеж с покрытием до 60 000 евро от международной страховой компании Chartis

• активным держателям карт MasterCard World годовое обслуживание – бесплатно.

• до 50 дней кредита БЕСПЛАТНО

• бесплатная карта Priority Pass активным держателям

• эксклюзивные скидки из коллекции «MasterCard Избранное»

• SMS-сообщения — бесплатно

• Интернет-Банк — бесплатно



