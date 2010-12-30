Теперь жители Астрахани, Уфы, Саратова и Перми могут воспользоваться услугами Банка «АВАНГАРД». В декабре Банк открыл в этих городах свои первые офисы, которые предоставляют весь комплекс банковских услуг частным лицам и корпоративным клиентам: расчетно-кассовое обслуживание, размещение средств юридических и физических лиц (резидентов и нерезидентов) во вклады в рублях и иностранной валюте, переводы Western Union и CONTACT, валютно-обменные операции, выпуск и обслуживание банковских карт Visa и MasterCard, в том числе кредитных карт с первым льготным периодом кредитования до 200 дней.
Адреса новых офисов Банка:
• Астрахань - ул. Красная Набережная, дом 27, бизнес-центр «Седьмое небо».
• Уфа - ул. Мустая Карима, д.41.
• Саратов - ул. им. Радищева А.Н., д.15а.
• Пермь - ул. Ленина, д. 92, БЦ «Славяновский-PLAZA».
С полным списком офисов, часами работы и информацией о предоставляемых услугах, Вы можете ознакомиться на сайте http://www.avangard.ru/rus/about/officereg/index.wbp
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