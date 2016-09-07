Что делать если Ваш вклад оказался в "тетрадке"

ЦБ РФ продолжает очищать банковское пространство от финансовых организаций осуществляющих сомнительные и рискованные операции, а также от не удовлетворяющих требованиям ЦБ.

Среди этих банков к сожалению оказываются банки, владельцы которых решили "подзаработать" на том, что выводят значительную часть вкладов за баланс, (далее "тетрадка")

Вкладчик, при отзыве лицензии, приходя в банк-агент назначенным агентством по страхованию вкладов (далее АСВ) для получения страхового возмещения, обнаруживает для себя сногсшибательную новость, что его сумма например не 1млн рублей, а всего 50тыс рублей.

Хорошо, если вкладчик хоть немного разбирается в руководящих документах регламентирующих порядок взаимоотношений ВКЛАДЧИК-БАНК АГЕНТ-АСВ-СУД.

Такие не падают сразу в обмороки или им не становится плохо с сердцем, как многим пенсионерам.

А такие случаи были.

И к сожалению никто не может сказать и спрогнозировать со 100% вероятностью, где будет следующая "тетрадка".

Конечно и безусловно есть масса признаков и возможного отзыва лицензии и возможной "тетрадки".

И желательно, чтобы все вкладчики стремились изучать банк и его показатели перед тем как отнести ему свои деньги во вклад.

Но если предположить, что какой-то банк в лице его владельцев, примет решение привлечь на каком то этапе вклады в "тетрадку", сразу этого простому вкладчику и не обнаружить..

Так вот, чтобы все вкладчики были спокойны при попадании в "тетрадку" ниже напишу, что необходимо делать, если Вы все таки в ней оказались.

1.Никогда не теряйте и не выбрасывайте договор и приложения к нему, а также приходно-кассовые ордеры (ПКО). Дополнительно каждый месяц или как получится, приходя в банк за процентами по вкладу, получайте выписку по счету.

2.В Банке-агенте, назначенном АСВ для осуществления страховых выплат, заполняйте заявление о несогласии с размером выплат, указывая ВСЕ данные подробно. (Может заполняться как Вами так и сотрудниками банка, везде по разному..)

-свои паспортные данные,

-номера и даты договора и ПКО, вписывайте их подробно и каждый, даже если сотрудница в банке-агенте говорит, что вписывать не нужно и т.д.

Есть графа для этих целей в заявлении о несогласии- заполняйте, никого не слушая.

3.Указывайте сумму несогласия вместе с процентами по вкладу.

Многие забывают их вписывать.

Предварительно их нужно Вам посчитать, кто учился в школе сделать это сможет..

4.Получайте дубликат заявления о несогласии, в котором все будет вписано подробно, с отметкой банка-агента о получении такового от Вас.

5.В заявлении обязательно указывайте свой мобильный телефон и ставьте отметку о том, что Вы разрешаете информировать Вас через сайт АСВ о ходе рассмотрения Вашего заявления.

6.Уточняйте дату отправки корреспонденции по почте у сотрудников банка и после этой даты еще раз посетите банк для уточнения номера исходящего письма-конверта и т.д. У всех отделений банка отправка осуществляется по разному, поэтому старайтесь подавать в крупных отделениях.

7.Разберитесь как функционирует сайт АСВ, и отслеживайте ход рассмотрения своего заявления.

8.Запасайтесь терпением, не беспокойте себя лишний раз, расслабьтесь и не нервничайте, и ждите когда АСВ рассмотрит Ваше заявление и даст ответ.

-если все документы у Вас в порядке, то АСВ все Вам выплатит. Время, может занять в среднем от недели до трех месяцев

9.Безусловно, могут быть исключения, которые негативно повлияют на процесс рассмотрения вашего заявления

-потеря письма

-потеря заявления или некоторых ПКО

-и т.д.

Все и всегда возможно, нельзя исключать человеческий фактор, поэтому придется писать и отправлять еще раз.

10.Если АСВ откажет Вам в выплате, то тогда уже придется обращаться в суд.

-по практике таких судебных заседаний, все решения, при наличии документов у Вас, принимаются в Вашу пользу.

-но сейчас АСВ перестал отправлять всех в суд, и принял решение после указаний ЦБ, о досудебном рассмотрении таких случаев "тетрадок" и выплат на основании заявления и копий первичных документов.

Надеюсь моя мини инструкция будет полезной для добросовестных вкладчиков.

Все это написано для случаев, когда размер страхового возмещения не превышает 1,4 млн рублей.

Что делать и как действовать если Ваша сумма выше, напишу в следующий раз.