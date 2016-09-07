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Что делать если Ваш вклад оказался в "тетрадке"

07.09.2016 16:46 24 12 481 просмотр
ЦБ РФ продолжает очищать банковское пространство от финансовых организаций осуществляющих сомнительные и рискованные операции, а также от не удовлетворяющих требованиям ЦБ.
Среди этих банков к сожалению оказываются банки, владельцы которых решили "подзаработать" на том, что выводят значительную часть вкладов за баланс, (далее "тетрадка")
Вкладчик, при отзыве лицензии, приходя в банк-агент назначенным агентством по страхованию вкладов (далее АСВ) для получения страхового возмещения, обнаруживает для себя сногсшибательную новость, что его сумма например не 1млн рублей, а всего 50тыс рублей.
Хорошо, если вкладчик хоть немного разбирается в руководящих документах регламентирующих порядок взаимоотношений ВКЛАДЧИК-БАНК АГЕНТ-АСВ-СУД.
Такие не падают сразу в обмороки или им не становится плохо с сердцем, как многим пенсионерам.
А такие случаи были.
И к сожалению никто не может сказать и спрогнозировать со 100% вероятностью, где будет следующая "тетрадка".
Конечно и безусловно есть масса признаков и возможного отзыва лицензии и возможной "тетрадки".
И желательно, чтобы все вкладчики стремились изучать банк и его показатели перед тем как отнести ему свои деньги во вклад.
Но если предположить, что какой-то банк в лице его владельцев, примет решение привлечь на каком то этапе вклады в "тетрадку", сразу этого простому вкладчику и не обнаружить..
Так вот, чтобы все вкладчики были спокойны при попадании в "тетрадку" ниже напишу, что необходимо делать, если Вы все таки в ней оказались.
1.Никогда не теряйте и не выбрасывайте договор и приложения к нему, а также приходно-кассовые ордеры (ПКО). Дополнительно каждый месяц или как получится, приходя в банк за процентами по вкладу, получайте выписку по счету.
2.В Банке-агенте, назначенном АСВ для осуществления страховых выплат, заполняйте заявление о несогласии с размером выплат, указывая ВСЕ данные подробно. (Может заполняться как Вами так и сотрудниками банка, везде по разному..)
-свои паспортные данные,
-номера и даты договора и ПКО, вписывайте их подробно и каждый, даже если сотрудница в банке-агенте говорит, что вписывать не нужно и т.д.
Есть графа для этих целей в заявлении о несогласии- заполняйте, никого не слушая.
3.Указывайте сумму несогласия вместе с процентами по вкладу.
Многие забывают их вписывать.
Предварительно их нужно Вам посчитать, кто учился в школе сделать это сможет..
4.Получайте дубликат заявления о несогласии, в котором все будет вписано подробно, с отметкой банка-агента о получении такового от Вас.
5.В заявлении обязательно указывайте свой мобильный телефон и ставьте отметку о том, что Вы разрешаете информировать Вас через сайт АСВ о ходе рассмотрения Вашего заявления.
6.Уточняйте дату отправки корреспонденции по почте у сотрудников банка и после этой даты еще раз посетите банк для уточнения номера исходящего письма-конверта и т.д. У всех отделений банка отправка осуществляется по разному, поэтому старайтесь подавать в крупных отделениях.
7.Разберитесь как функционирует сайт АСВ, и отслеживайте ход рассмотрения своего заявления.
8.Запасайтесь терпением, не беспокойте себя лишний раз, расслабьтесь и не нервничайте, и ждите когда АСВ рассмотрит Ваше заявление и даст ответ.
-если все документы у Вас в порядке, то АСВ все Вам выплатит. Время, может занять в среднем от недели до трех месяцев
9.Безусловно, могут быть исключения, которые негативно повлияют на процесс рассмотрения вашего заявления
-потеря письма
-потеря заявления или некоторых ПКО
-и т.д.
Все и всегда возможно, нельзя исключать человеческий фактор, поэтому придется писать и отправлять еще раз.
10.Если АСВ откажет Вам в выплате, то тогда уже придется обращаться в суд.
-по практике таких судебных заседаний, все решения, при наличии документов у Вас, принимаются в Вашу пользу.
-но сейчас АСВ перестал отправлять всех в суд, и принял решение после указаний ЦБ, о досудебном рассмотрении таких случаев "тетрадок" и выплат на основании заявления и копий первичных документов.
Надеюсь моя мини инструкция будет полезной для добросовестных вкладчиков.
Все это написано для случаев, когда размер страхового возмещения не превышает 1,4 млн рублей.
Что делать и как действовать если Ваша сумма выше, напишу в следующий раз.

Комментарии 24

справедливый  (spravedlivyu)
#
Отличный блог! Спасибо!
Еще бы написали как быть тем кого асв мутузит больше месяца после подачи заявления о несогласии и ни чего не выплачивает и не сообщает причину не выплаты!
Дмитрий Денисенко  (A222584)
#
Спасибо за оценку!
Обязательно напишу.
В ближайшее время.
К С  (KarS)
#
Очень толково, спасибо!
Геннадий  (GNK_)
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Хороший блог с очень полезной информацией. Я по началу было подумал, что речь пойдёт о Тетрадке в стиле того, как это Осадчий в своей статье написал, сразу за отзывом лицензии у Аркса. Но был приятно удивлён, что здесь совсем другая информация, нужная и полезная всем. Спасибо. Я бы ещё добавил и свои 5 копеек к тому, что ты пишешь, и не просто добавить, а выделить и подчеркнуть, потому что вижу сплошь и рядом, что люди этого не знают, не понимают и идут на поводу банка-агента (у Аркса, например - Сбер). Это касается заявления о несогласии. Это заявление является лично вашим, заявлением вкладчика и банк-агент к нему не имеет никакого отношения, он только помогает вам составить его и передаёт в АСВ. И то, что там написано, какие документы приложить к нему решаете вы и только вы. Есть форма, а заполняете её вы и никакой банк-агент не может чего-то не принять от вас или сказать (ввиду своей некомпетентности), что чего-то там не надо прикладывать. Вы, вкладчик -единственный хозяин своего собственного заявления. И, конечно же, чем больше вы приложите документов, тем лучше будет для вас. И что бы там не говорил операционист банка-агента, какой бы ленью он не обладал, чтобы делать лишние копии доков для вас, нужно настаивать на своём. А лучше всего, сделать это самому, скачав заявление с сайта АСВ, там же и образец есть, заполнить, сделать копии документов и всё это принести в банк-агент и уже с этого всего пусть они сами вносят в электронную версию, бумажную же отсылают именно вашу версию. На этом надо настаивать, т.к. и ошибок это поможет избежать, ведь всё вы сами дома можете проверить несколько раз прежде, чем относить. Этот путь многие делали и он работает, но подавляющее большинство отдаёт всё на откуп банку, а потом, задержки, ошибки и пр.
Ирина  (i_ss1)
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Цитата
справедливый пишет:
Отличный блог! Спасибо!
Еще бы написали как быть тем кого асв мутузит больше месяца после подачи заявления о несогласии и ни чего не выплачивает и не сообщает причину не выплаты!

Кажется, ясно написано - ждать, канитель может продолжаться до 3-х месяцев. Мы это уже проходили, увы.
леон  (leon38)
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я добавлю. вкладчик может (и это ускорит дело) САМ передать заявление о несогласии в Врем администрацию банка. что передавать написано выше. передать надо документально (под отметку в приеме) как это выполнить подумайте, надоело писать общеизвестное. таким образом Вы сэкономите много времени и уберете два этапа передачи претензии: банк-агент и асв.
леон  (leon38)
#
Цитата
Дмитрий Денисенко пишет:
Геннадий,
Спасибо за оценку!
Согласен и подтверждаю!

все оч хорошо изложено. хвалю за терпение. мне его не хватает.
но, почему не изложили как сократить время принятия решения? это достаточно очевидно и просто.
Геннадий  (GNK_)
#
Цитата
леон
но, почему не изложили как сократить время принятия решения? это достаточно очевидно и просто.

Вашу "очевидность" в настоящее время, например, по Арксу АСВ просто игнорирует и опускает. Вторую неделю не забирая корреспонденцию с почты, а то, что выгружает из ящика у себя под лестницей не принимает к рассмотрению, плюс человеку, сидящему в экспедиции с самого начала дано указание не принимать заявления по Арксу. Ну и где она эта ваша очевидность? Если она то, работает, то нет. Согласен, что шансов больше, если всё дублировать во всевозможные места, но вот сейчас эта дополнительная "очевидность" АСВ чётко обрубило почему-то. Может быть им просто надоело заниматься двойной или тройной работой...
pgn  (polpgn)
#
Дмитрий, спасибо большое за Ваши советы. Очень помогают. Напишите, пожалуйста, и о превышенцах.
леон  (leon38)
#
Цитата
Геннадий пишет:
Цитата
леон
но, почему не изложили как сократить время принятия решения? это достаточно очевидно и просто.

Вашу "очевидность" в настоящее время, например, по Арксу АСВ просто игнорирует и опускает. Вторую неделю не забирая корреспонденцию с почты, а то, что выгружает из ящика у себя под лестницей не принимает к рассмотрению, плюс человеку, сидящему в экспедиции с самого начала дано указание не принимать заявления по Арксу. Ну и где она эта ваша очевидность? Если она то, работает, то нет. Согласен, что шансов больше, если всё дублировать во всевозможные места, но вот сейчас эта дополнительная "очевидность" АСВ чётко обрубило почему-то. Может быть им просто надоело заниматься двойной или тройной работой...

так я предлагаю направлять в ВА
Геннадий  (GNK_)
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Цитата
леон пишет:
так я предлагаю направлять в ВА
Вы сами это реально делали? И вы хотите сказать, что помимо прямой обязанности ВА принимать притензии к банку, они ещё уполномочены принимать заявления о несогласии, адресованное к АСВ, а не к ВА? И каким же образом они это заявление у вас зарегистрировали? Или вы всё это пишите чисто гипотетически, рассуждая о том, как было бы хорошо ускорить весь ход, отсекая лишние шаги-пересылки? Если последнее, то кто же спорит. А если первое и вы шли только этим путём, плиз доказательства в студию. Хотя бы первые цифры номера, зарегистрированного заявления в ВА, а не в АСВ. И чтобы оно по базе проходило вплоть до полной выплаты в банке-агенте через АСВ.
Дмитрий Денисенко  (A222584)
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Цитата
леон пишет:
я добавлю. вкладчик может (и это ускорит дело) САМ передать заявление о несогласии в Врем администрацию банка. что передавать написано выше. передать надо документально (под отметку в приеме) как это выполнить подумайте, надоело писать общеизвестное. таким образом Вы сэкономите много времени и уберете два этапа передачи претензии: банк-агент и асв.

Уважаемые господа!
Весь порядок работы по и с заявлениям о несогласии регламентирован ФЗ " О страховании...",
статьи уже не помню, Вы можете там прочитать можно ли через ВА или нет.
Спасибо
михаил михайлов  (щщщ)
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Цитата
леон пишет:
я добавлю. вкладчик может (и это ускорит дело) САМ передать заявление о несогласии в Врем администрацию банка.

Уважаемый Леон. Вот выдержка взятая с сайта АСВ: "4. Порядок обращения вкладчика за возмещением по вкладам:
Для получения возмещения по вкладам вкладчик (его представитель) или наследник (представитель наследника) вправе обратиться в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее–Агентство) или в банк-агент, в случае его привлечения к выплатам возмещения по вкладам" Может я что-то пропустил,то в таком случае подскажите откуда в Вашем посте появилось словосочетание: "Врем администрацию банка"?
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