Выписка из реестра обязательств банка перед вкладчиками, должен или не должен выдавать ее банк вкладчику?

Добрый день!
Вы вкладчик?
Тогда Вы обязаны знать, что в банке должен существовать учет обязательств банка перед вкладчиками.
Некоторые вкладчики называют его "реестром".
У многих вкладчиков, в связи с участившимися случаями "тетрадочных" вкладов, появилась острая необходимость иметь выписку из реестра вкладчиков, чтобы быть спокойным, что его вклад не в "тетрадке". (Не путать с выпиской по счету)
Но зачастую банки отказывают вкладчикам в предоставлении таких выписок.
Так вот вопрос, обязан ли банк предоставлять такую выписку или нет?
Смотрим руководящие документы:
1.Согласно указания ЦБ РФ № 1417-У, банк этого делать не обязан.
Согласно положений в этом указании, банк обязан предоставить сам реестр лишь по требованию ЦБ для проверки и для Агентства по страхованию вкладов в случае наступления страхового случая. И именно так отвечаю многие банки, вернее их сотрудники.
Но вот пункта прямо запрещавшего банку формировать выписку из реестра по запросу вкладчика в Указании также нет.
А как известно, что не запрещено, то разрешено.
Наверное поэтому и произошли ниже описанные три разных по сути ситуации ( и не в единственном кол-ве каждая из них).
Случай первый:
-Вкладчик пришел в банк, открывая вклад, задал вопрос про выписку из реестра, ему тут же ответили, что никаких выписок и реестра банк формировать не будет, т.к. не обязан. ( по факту не сформирована и не выдана)
Случай второй:
-Вкладчик пришел в банк, открывая вклад, задал вопрос про выписку из реестра, ему ответили, что у нас нет формы выписки и вообще банк не обязан предоставлять такую выписку, вкладчик показал форму (приложение в Указании), начальник отделения начала связываться с центральным офисом, потом был написан письменный запрос, потом прошли 10 дней и наконец сотрудница банка позвонила, сказала что ее сформируют, но обычно этого не делают.. (была выдана по факту и по форме приложения из Указания)
Случай третий:
-Вкладчик пришел в банк, открывая вклад, задал вопрос про выписку из реестра, ему тут же ответили, что в течении трех дней ее сформируют и сообщат на электронный адрес, что можно ее забрать (была получена по факту и по форме приложения из Указания).
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Спасибо.
Комментарии 4
Вам спасибо! У меня было три запроса в три банка. В одном, без проблем, дали сразу. В двух других послали, но после письменного заявления дали отписки. Один из банков был Росинтер за 2 недели до отзыва лицензии.
Вот так...)
1. После оставления отзыва на Банки.ру позвонили иэ "Юникредита" и Выписку дали на руки.
2. После оставления отзыва на Банки.ру позвонили из "Траст" и сказали, что запрос на получения Выписки надо писать через месяц после открытия вклада и надо придти через месяц и снова написать запрос, что я вчера и сделал. Подождём две недели.
3. В "БКС" сказали, что связались с головным офисом в Новосибирске и они только отправили мне письменный ответ по месту проживания, а вклад я открыл 25 сентября. также подождём, что они мне пришлют!
Из трёх банков только "Юникредитбанк" пока самый клиентоориентированный банк.