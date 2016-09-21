Выписка из реестра обязательств банка перед вкладчиками, должен или не должен выдавать ее банк вкладчику?

Добрый день!

Вы вкладчик?

Тогда Вы обязаны знать, что в банке должен существовать учет обязательств банка перед вкладчиками.

Некоторые вкладчики называют его "реестром".



У многих вкладчиков, в связи с участившимися случаями "тетрадочных" вкладов, появилась острая необходимость иметь выписку из реестра вкладчиков, чтобы быть спокойным, что его вклад не в "тетрадке". (Не путать с выпиской по счету)

Но зачастую банки отказывают вкладчикам в предоставлении таких выписок.

Так вот вопрос, обязан ли банк предоставлять такую выписку или нет?



Смотрим руководящие документы:

1.Согласно указания ЦБ РФ № 1417-У, банк этого делать не обязан.

Согласно положений в этом указании, банк обязан предоставить сам реестр лишь по требованию ЦБ для проверки и для Агентства по страхованию вкладов в случае наступления страхового случая. И именно так отвечаю многие банки, вернее их сотрудники.

Но вот пункта прямо запрещавшего банку формировать выписку из реестра по запросу вкладчика в Указании также нет.

А как известно, что не запрещено, то разрешено.

Наверное поэтому и произошли ниже описанные три разных по сути ситуации ( и не в единственном кол-ве каждая из них).

Случай первый:

-Вкладчик пришел в банк, открывая вклад, задал вопрос про выписку из реестра, ему тут же ответили, что никаких выписок и реестра банк формировать не будет, т.к. не обязан. ( по факту не сформирована и не выдана)

Случай второй:

-Вкладчик пришел в банк, открывая вклад, задал вопрос про выписку из реестра, ему ответили, что у нас нет формы выписки и вообще банк не обязан предоставлять такую выписку, вкладчик показал форму (приложение в Указании), начальник отделения начала связываться с центральным офисом, потом был написан письменный запрос, потом прошли 10 дней и наконец сотрудница банка позвонила, сказала что ее сформируют, но обычно этого не делают.. (была выдана по факту и по форме приложения из Указания)

Случай третий:

-Вкладчик пришел в банк, открывая вклад, задал вопрос про выписку из реестра, ему тут же ответили, что в течении трех дней ее сформируют и сообщат на электронный адрес, что можно ее забрать (была получена по факту и по форме приложения из Указания).

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Спасибо.