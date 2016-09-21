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Выписка из реестра обязательств банка перед вкладчиками, должен или не должен выдавать ее банк вкладчику?

21.09.2016 17:51 4 3 727 просмотров
Добрый день!
Вы вкладчик?
Тогда Вы обязаны знать, что в банке должен существовать учет обязательств банка перед вкладчиками.
Некоторые вкладчики называют его "реестром".

У многих вкладчиков, в связи с участившимися случаями "тетрадочных" вкладов, появилась острая необходимость иметь выписку из реестра вкладчиков, чтобы быть спокойным, что его вклад не в "тетрадке". (Не путать с выпиской по счету)
Но зачастую банки отказывают вкладчикам в предоставлении таких выписок.
Так вот вопрос, обязан ли банк предоставлять такую выписку или нет?

Смотрим руководящие документы:
1.Согласно указания ЦБ РФ № 1417-У, банк этого делать не обязан.
Согласно положений в этом указании, банк обязан предоставить сам реестр лишь по требованию ЦБ для проверки и для Агентства по страхованию вкладов в случае наступления страхового случая. И именно так отвечаю многие банки, вернее их сотрудники.
Но вот пункта прямо запрещавшего банку формировать выписку из реестра по запросу вкладчика в Указании также нет.
А как известно, что не запрещено, то разрешено.
Наверное поэтому и произошли ниже описанные три разных по сути ситуации ( и не в единственном кол-ве каждая из них).
Случай первый:
-Вкладчик пришел в банк, открывая вклад, задал вопрос про выписку из реестра, ему тут же ответили, что никаких выписок и реестра банк формировать не будет, т.к. не обязан. ( по факту не сформирована и не выдана)
Случай второй:
-Вкладчик пришел в банк, открывая вклад, задал вопрос про выписку из реестра, ему ответили, что у нас нет формы выписки и вообще банк не обязан предоставлять такую выписку, вкладчик показал форму (приложение в Указании), начальник отделения начала связываться с центральным офисом, потом был написан письменный запрос, потом прошли 10 дней и наконец сотрудница банка позвонила, сказала что ее сформируют, но обычно этого не делают.. (была выдана по факту и по форме приложения из Указания)
Случай третий:
-Вкладчик пришел в банк, открывая вклад, задал вопрос про выписку из реестра, ему тут же ответили, что в течении трех дней ее сформируют и сообщат на электронный адрес, что можно ее забрать (была получена по факту и по форме приложения из Указания).
...............
Спасибо.

Комментарии 4

Cветлана Макарова  (2266533)
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Вам спасибо! У меня было три запроса в три банка. В одном, без проблем, дали сразу. В двух других послали, но после письменного заявления дали отписки. Один из банков был Росинтер за 2 недели до отзыва лицензии.
Дмитрий Денисенко  (A222584)
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Цитата
Cветлана Макарова пишет:
Вам спасибо! У меня было три запроса в три банка. В одном, без проблем, дали сразу. В двух других послали, но после письменного заявления дали отписки. Один из банков был Росинтер за 2 недели до отзыва лицензии.


Вот так...)
Геннадий  (GNK_)
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Мне в Арксе дали. И что? Не помогло. При отзыве лицензии в реестре оказался, но суммы, как говориться, оставляли желать лучшего. Не работают эти ни выписки из реестра, ни справки о том, что счета находятся в реестре. Пустые, никому не нужные бумажки, как оказалось на практике.
Виталий рассудов  (rvv)
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Открыл вклады в "Юникредитбанк","Траст" и "БКС". Везде написал запросы. Результат:
1. После оставления отзыва на Банки.ру позвонили иэ "Юникредита" и Выписку дали на руки.
2. После оставления отзыва на Банки.ру позвонили из "Траст" и сказали, что запрос на получения Выписки надо писать через месяц после открытия вклада и надо придти через месяц и снова написать запрос, что я вчера и сделал. Подождём две недели.
3. В "БКС" сказали, что связались с головным офисом в Новосибирске и они только отправили мне письменный ответ по месту проживания, а вклад я открыл 25 сентября. также подождём, что они мне пришлют!
Из трёх банков только "Юникредитбанк" пока самый клиентоориентированный банк.
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