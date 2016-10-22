"Налог на тунеядство" это средство борьбы с явлением или способ увеличения рабочих мест..?

Добрый день!
Впервые это прозвучало из уст Валентины Матвиенко. Госпожа Матвиенко очень убедительно пыталась доказать, что если всех лиц официально нигде не работающих/трудоустроенных, обложить налогом, то эти лица все таки выйдут из сумрака, начнут получать заработную плату в "белую", что в свою очередь увеличит налоговые отчисления в казну нашей любимой страны.
Теперь о планах ввести такой налог практически ежедневно сообщают со всех федеральных каналов страны руководители заинтересованных министерств и ведомств.
Безусловно, желание бороться с черными и серыми заработными платами, благое и нужное для страны дело, и я сам внутренне поддерживаю данную инициативу.
Но давайте разбираться по КАЖДОМУ фактору, который возможен у гражданина РФ, когда он официально не работает.
Первый:
-Гражданин не является руководителем или тем более собственником предприятия-компании-фирмы, на котором практикуется "черная" зп, а таковых в РФ предостаточно.
Что он должен сделать?
Потребовать себе у руководства "белую" зп? Так его завтра же уволят, при чем без компенсаций, т.к. зп "черная". Результат= сидит гражданин без работы вообще, ему нечем кормить семью и платить за кредиты..
Уволиться по собственному желанию? Результат=см выше.
А страх остаться без работы-это тенденция 2010-2016 годов!
Второй:
-Люди действительно не могут найти себе работу и поэтому также являются "нигде официально трудоустроенными"
Я знаю достаточно много граждан, которые являясь образованными и компетентными специалистами в разных областях, не могут просто найти себе работу. и Это может длится месяцами, если не годами.
И не потому, что очень капризничают при выборе, а потому что рабочих мест с их профилем стало значительно меньше.
Конечно, они могут встать на биржу и ждать предложений с нее. Но давайте не будем смешить этих граждан, биржа предложит им в лучшем случае зп, которая будет равна МРОТ, которой не будет хватать, что бы оплачивать проезд или бензин, заменить стертые ботинки и одежду, а также оплачивать ежедневные обеды...Поэтому им выгоднее сидеть дома, так будет меньше затрат.
Я к чему написал этот блог?
А к тому, что ни разу не слышал от всех декларирующих введение налога, каким образом будут учитываться и будут ли вообще факторы выше?
И что хочет государство этим самым налогом в конечно итоге решить?
-Увеличить собираемость и поступления в бюджет?
Так посмотрите ролики на известных видео ресурсах про наших сырьервых олигархов, вернее про их налоговое резидентство.
Сколько и в каких странах они платят налоги и т.д.?
Там одного хватит (АУ), что бы покрыть все потребности..
Как вообще такое допустили?
-Увеличить кол-во рабочих мест? За счет давления на граждан-наемных сотрудников?
Смешно.
Комментарии 7
Теперь по второму фактору. Есть в этом возражении много здравых моментов, но есть и откровенный бред, простите. Например:
Тоже самое и с
И касательно работы "по специальности". Дорогие мои, вкладывание сил, времени и средств в образование, это тоже своего рода экономический проект, типа открытия собственного дела. Если предприниматель прогорел, то ответственность за убытки несет он сам. И если вы вложились в специальность, которая не востребована, то вы вложились в нежизнеспособный проект. Примите это как данность и вместо того, чтобы требовать несуществующую работу соответствующую вашей ненужной квалификации, идите работать там, где рабочие руки нужны, даже если это низкооплачиваемая работа.
Что касается первого фактора. Знаю достаточное количество людей, годами получающими очень даже приличную зарплату в конвертах. Налоги не отчисляются работодателем, это правда. Но доход то работник получает? Получает. При этом пользуется безплатными медицинскими услугами, его дети ходят в школу и получают безлатное образование. И где несправедливость, если с такого человека будут взимать налог? Или налог можно брать только с официально работающих, а теневики типа неприкасаемые?
Теперь по второму фактору. Есть в этом возражении много здравых моментов, но есть и откровенный бред, простите. Например:
Тоже самое и с
И касательно работы "по специальности". Дорогие мои, вкладывание сил, времени и средств в образование, это тоже своего рода экономический проект, типа открытия собственного дела. Если предприниматель прогорел, то ответственность за убытки несет он сам. И если вы вложились в специальность, которая не востребована, то вы вложились в нежизнеспособный проект. Примите это как данность и вместо того, чтобы требовать несуществующую работу соответствующую вашей ненужной квалификации, идите работать там, где рабочие руки нужны, даже если это низкооплачиваемая работа.
Как вы здорово рассуждаете:)
Вы не видели не работающих граждан, которые безвылазно сидят дома потому, что ОНИ БЕЗВЫЛАЗНО сидят дома, парадокс. Мой муж, когда мы были еще не знакомы, в году так 2009 не мог найти работу 2 года, ему было тогда 22-23 года. Не мог найти потому, что не было высшего образования. Высшего образования нет потому, что в его 15 лет умер отец, у него была старшая сестра 16 лет, и мама с младенцем, и он пошел из колледжа работать сначала грузчиком, как бы это не звучало, потом подрос и стал работать водителем. И все это происходит, о ужас, в Москве, и даже в пределах третьего кольца, а не на отшибе. И вот в тот период, когда он почти 2 года не работал, он никуда не выходил. А не выходил он вот почему, когда был еще Лужков действовали разного рода жилищные программы, и его матери удалось в силу разных льгот получить 2 квартиры в Подольске для старших детей, понятное дело в кредит, понятное дело в архилояльный. Так вот он жил в Подольске, и для того, что бы найти работу ему необходимо ездить на собеседования в Москву, а это деньги. Питался он настолько скромно, на сколько он мог. Семья ему помогала как могла, то есть малообеспеченная мать с ребенком школьного возраста, и старшая сестра, работающая медсестрой (потому что так же не было возможности получить высшего образования, только среднеспец) и двумя детьми, и значит там помощь не в 100500 руб. Потом, конечно этот этап жизненный закончился, он нашел работу, опять-таки водителем, и представляете - без трудоустройства) И представляете, без белых зарплат.
И все этим ваши рассуждения только от того, что вы себе даже не представляете как живут люди из кругов отличных от ваших.
Сейчас муж, конечно же, имеет нормальную работу, с белой нормальной зарплатой.
И поверьте, люди обычно находящиеся несколько месяцев/лет без работы делают это не от того, что это им выгодно (что-то не припомню у нас выплаты социальные безработным), а потому, что они являются специалистами в своей сфере, и зачастую узкопрофильные, с опытом именно в ней, и возможно с наличием каких-то тайных знаний. Но у нас сейчас не тот рынок труда, который позволяет легко найти работу именно в своей сфере.
другой вопрос нужно ли платить например матерям воспитывающих малолетних детей и сидящих дома.
или домохозяек.
ну тогда вводить налог по гендерному признаку.
ИДИ ТЕ КА ВЫ СА МИ ТУ ДА, КУ ДА ЛЮДЕЙ ПОСЫЛАЕТЕ!
Никакими заботами о гражданах и "тунеядцами в тени" в нём и не пахнет.