"Налог на тунеядство" это средство борьбы с явлением или способ увеличения рабочих мест..?

Добрый день!

Впервые это прозвучало из уст Валентины Матвиенко. Госпожа Матвиенко очень убедительно пыталась доказать, что если всех лиц официально нигде не работающих/трудоустроенных, обложить налогом, то эти лица все таки выйдут из сумрака, начнут получать заработную плату в "белую", что в свою очередь увеличит налоговые отчисления в казну нашей любимой страны.

Теперь о планах ввести такой налог практически ежедневно сообщают со всех федеральных каналов страны руководители заинтересованных министерств и ведомств.

Безусловно, желание бороться с черными и серыми заработными платами, благое и нужное для страны дело, и я сам внутренне поддерживаю данную инициативу.

Но давайте разбираться по КАЖДОМУ фактору, который возможен у гражданина РФ, когда он официально не работает.

Первый:

-Гражданин не является руководителем или тем более собственником предприятия-компании-фирмы, на котором практикуется "черная" зп, а таковых в РФ предостаточно.

Что он должен сделать?

Потребовать себе у руководства "белую" зп? Так его завтра же уволят, при чем без компенсаций, т.к. зп "черная". Результат= сидит гражданин без работы вообще, ему нечем кормить семью и платить за кредиты..

Уволиться по собственному желанию? Результат=см выше.

А страх остаться без работы-это тенденция 2010-2016 годов!

Второй:

-Люди действительно не могут найти себе работу и поэтому также являются "нигде официально трудоустроенными"

Я знаю достаточно много граждан, которые являясь образованными и компетентными специалистами в разных областях, не могут просто найти себе работу. и Это может длится месяцами, если не годами.

И не потому, что очень капризничают при выборе, а потому что рабочих мест с их профилем стало значительно меньше.

Конечно, они могут встать на биржу и ждать предложений с нее. Но давайте не будем смешить этих граждан, биржа предложит им в лучшем случае зп, которая будет равна МРОТ, которой не будет хватать, что бы оплачивать проезд или бензин, заменить стертые ботинки и одежду, а также оплачивать ежедневные обеды...Поэтому им выгоднее сидеть дома, так будет меньше затрат.

Я к чему написал этот блог?

А к тому, что ни разу не слышал от всех декларирующих введение налога, каким образом будут учитываться и будут ли вообще факторы выше?

И что хочет государство этим самым налогом в конечно итоге решить?

-Увеличить собираемость и поступления в бюджет?

Так посмотрите ролики на известных видео ресурсах про наших сырьервых олигархов, вернее про их налоговое резидентство.

Сколько и в каких странах они платят налоги и т.д.?

Там одного хватит (АУ), что бы покрыть все потребности..

Как вообще такое допустили?

-Увеличить кол-во рабочих мест? За счет давления на граждан-наемных сотрудников?

Смешно.