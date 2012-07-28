Вот такое вот "Открытие"

Как и многие другие, кто имеет какие-то доходы непосредственно с интернета и получает выплаты через электронные платежные системы (Webmoney, Яндекс.деньги и др.), я всегда заинтересован в том чтобы сконвертировать их в наличные деньги с наименьшими потерями...
За годы работы мной были испробованы практически все способы: вывод на свою банковскую карту, обналичка через Contact, прямой вывод через обменники и многое другое.
Как оптимальный в последние годы использовался Contact, так как перевод там поступал мгновенно, да и процент был относительно небольшой (2% вместе с комиссией Webmoney 0,8%)
Но тут на сайте Webmoney предложение значительно более выгодное, и при этом не менее оперативное - банковскую карту Webmoney от банка "Открытие"
Почитав условия озвученные на сайте (к сожалению скрывающие большинство негативных моментов) и обсуждение карты на Searchengines (на тот момент практически целиком положительные), я очень позитивно настроенный отправился в банк...
Ну еще бы, ведь я получил возможность обналичивать Webmoney ровно в два раза дешевле...
Придя в банк я был приятно поражен тем, что карту я смогу получить сразу на месте, но на этом собственно приятные ощущения и закончились.
Прочитав договор который мне дали подписать, я обнаружил, что он не на расчетную карту которую я хотел получить, а на кредитную карту с абсолютно драконовскими условиями...
Когда я сказал об этом оператору, он с извинениями заменил договор и мы продолжили оформляться.
К сожалению все приложение к договору я на месте не осилил (распечатка составляла примерно 60 листов 8 шрифтом), а зря, ведь сам объем должен был меня насторожить...
Согласно условиям основного договора карта выпускалась на два года, причем первый год обслуживания предоставлялся бесплатно, а второй стоил 200 рублей, так что оформив все документы и не заплатив ни копейки я стал гордым обладателем карты "Webmoney Открытие"
И в первое время действительно все было прекрасно, два-три месяца я пользовался картой, регулярно получая возврат в виде 1% на все покупки совершенные с помощью карты...
Но по прошествии примерно трех месяцев я к своему удивлению увидел несанкционированное списание в размере 250 рублей (стояло смс-информирование). Я конечно же позвонил в банк, где мне сказали что это сняли абонентскую плату, которой не должно было быть.
Оператор банка аргументировал это списание тем, что согласно договору (точнее его приложению мелким шрифтом на 60 листах) банк имеет право изменить условия обслуживания, что собственно он и сделал
Сумма как бы несущественная, но этот момент меня насторожил и я все-таки решил приехать в банк и сделать полную распечатку по операциям.
Обнаруженная картина меня мягко говоря шокировала: за снятие наличных в банкомате ВТБ24, которые были указаны как партнеры банка с беспроцентным снятием наличных с меня брали 3%, да что говорить, комиссию брали в "родных" банкоматах банка "Открытие" при суточном снятии наличных свыше 7500 рублей
Естественно я с такой ситуацией был не согласен и написал заявление на возврат снятых с моего счета скрытых комиссий, на что практически мгновенно получил ответ - утром следующего дня меня попросили явиться в банк для закрытия счета и получения остатка денег в связи с отказом в обслуживании.
Счет закрыли, остаток денег мне отдали, неправомерно начисленные комиссии никто так и не вернул, вот такое вот у меня было "Открытие"...
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