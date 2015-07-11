В Волгограде коллекторы избили пенсионеров.

Дедушку и бабушку годовалой внучки били те, кто называл себя сотрудниками службы безопасности одного из банков.



Как стало известно "Все для Вас" от сотрудников межрегиональной общественной организации «Кредитный правозащитник», шокирующий случай произошел на днях с семьей одного из кредиторов довольно известного банка.



Волгоградка взяла кредит в одном из банков на сумму 44 тысячи рублей. Но дела у нее не заладились. В связи с ухудшением материального положения женщина не смогла платить. В результате у нее образовалась просрочка по кредиту. Об этой ситуации она письменно уведомила банк. Кроме того, она также поставила сотрудников банка в известность, что ее фактическое место проживания отличается от адреса регистрации.



Тем не менее сотрудники службы безопасности, узнав, что по месту регистрации должника проживают ее престарелые родители, решили этим воспользоваться. В это время пожилые родители должницы гуляли во дворе своего дома со своей годовалой внучкой. И вдруг возле калитки появились двое. Накачанные ребята представились сотрудниками службы безопасности банка, в котором их дочь брала кредит.



Не спрашивая разрешения, они вошли во двор. Не дав опомниться пенсионерам, молодчики принялись заговаривать тем зубы. Они дали им понять, что знают, что они являются родителями должницы. А затем сообщили, что именно им, ее родителям, предстоит ответить за долги дочери.



Пенсионеры начали возмущаться. Но в ответ лишь получили угрозу физической расправы. А через пару минут коллекторы от слов перешли к делу. Молодчики легко справились с парочкой стариков: они толкнули мужчину, повалили его на землю, вывернули назад руку. С пожилой женщиной коллекторы тоже не церемонились. Ее стукнули по голове. От этого удара впоследствии у женщины образовалась гематома. Все это происходило на глазах у ребенка, их годовалой внучки. Закончив расправу, коллекторы удалились, пообещав вернуться.



Как стало известно "Все для Вас", потерпевшие незамедлительно обратились в полицию. Сейчас по данному факту проводится проверка

vdv-s.ru