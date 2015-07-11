В Красноярске коллекторы прострелили дверь за долг в 7600 рублей

Все страшнее расплата за все меньшие суммы. Речь идет о долгах по займам. Методы, которыми пользуются коллекторы — пугают уже не только должников, но и полицейских. Красноярке прострелили дверь, а замок залили клеем. И это все за просроченный платеж. Страшно, что жизнь может оказаться в опасности всего из-за 7 тысяч рублей. Андрей Данилин сегодня занимался этой темой и выяснял: а можно ли вообще наказать коллекторов за такие методы?



Пуля в дверном глазке, замок намертво залит клеем. Татьяна говорит, выстрела не слышала, отлучалась из дома, но сразу поняла, откуда ветер дует. На стене у ее двери красным маркером оставлено напоминание: сумма просрочки по платежу микрозайма. Женщина рассказывает: на Новый год брала в микрофинансовой организации 30 тысяч рублей в долг. Каждую неделю должна была отдавать по полторы тысячи. Но в последний месяц не платила, признается, сама виновата, но никак не ожидала, что за 7 тысяч рублей ее семье будут в прямом смысле угрожать.



Днем Татьяна идет разбираться в микрофинансовую организацию «Домашние деньги», где и брала в долг. Женщину встречает охрана и сразу же выводит для разговора на улицу.



По словам Татьяны, в микрофинансовой конторе всю ответственность за инцидент перекинули на коллекторское агентство. Хотя ее название женщине сообщать отказались. Просто сказали — идти в полицию. Это Татьяна и сделала. Написала заявление. В красноярском МВД говорят: какую-то специальную статистику, сколько таких заявлений, полицейские не ведут. А вот юристы отмечают: в последние годы вал обращений в суды на жесткие и даже жестокие методы работы коллекторов. И есть случаи, когда их удается наказать и даже завести уголовное дело. Татьяна тоже решила, но как-то все по-своему: сначала довести дело до суда, а потом уже начать выплачивать долг. Из принципа. Говорит: теперь имеет моральное право на отсрочку платежа. Только опять не учитывает, что у самих коллекторов свои представления о морали.

prima-tv.ru