В Волгоградской области возбудили дело против коллектора, угрожавшего убить должника.

В Волжском возбудили дело против коллектора, угрожавшего убить должника



Прокуратурой города Волжского признано законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту высказывания угроз убийством неизвестным сотрудником коллекторского агентства в адрес должников.

Как рассказал телекомпании «Ахтуба» старший помощник прокурора города Волжского Артур Симон, установлено, что в мае 2015 года сотрудник так называемого «коллекторского агентства» прибыл по месту жительства семьи должника одной из финансовых компаний, занимающих деньги, и, угрожая убийством, потребовал в ближайшее время погасить долг. Для убедительности он даже направил в сторону людей огнестрельное оружие.



Эта угроза семьей должника была воспринята реально и вызвала соответствующие переживания, после чего неизвестный покинул квартиру.



По результатам проведенной проверки органом дознания изначально принималось решение об отказе в возбуждении уголовного дела, которое после проверки незамедлительно было отменено прокуратурой города Волжского.



В результате по требованию надзорного органа уголовное дело сейчас возбуждено, проводится комплекс мероприятий для установления местонахождения злоумышленника и привлечения его к уголовной ответственности.



В прокуратуре Волжского также отмечают, что участились и другие случаи противоправного поведения сотрудников коллекторских агентств, которые, используя красящие вещества, наносят надписи оскорбительного характера на стенах подъездов домов должников. Данные действия квалифицируются по ст. 214 УК РФ — вандализм, то есть осквернение зданий, порча имущества, в том числе в общественных местах либо по ст. 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство.



Каждый подобный случай подлежит проверке, в связи с чем жителей города призывают сообщать правоохранительным органам о подобных случаях.

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