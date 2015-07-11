В Удмуртии задержаны трое участников организованной преступной группы, передает пресс-служба регионального управления МВД. Они обвиняются в совершении ряда вымогательств и разбойных нападений, совершенных в Алнашском, Можгинском, Малопургинском и Кизнерском районах республики.По версии следствия, в 2012 году ранее судимый житель Малой Пурги Максим Орлов, имеющий определенный преступный авторитет, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя по выдаче населению краткосрочных займов. После выдачи денег клиентам пособники Орлова Александр Пестерев и Константин Холмогоров под надуманными предлогами вымогали у потерпевших суммы в десятки раз превышающие взятые кредиты. Вышибалы угрожали жертвам изнасилованием, физической расправой, уничтожением их имущества. В доказательство серьезности своих намерений они демонстрировали потерпевшим травматическое и пневматическое оружие.Вымогатели угрожали малолетним детям потерпевших в школах и детских садах. В одном случае жертвой злоумышленников стала инвалид I группы, чью дочь подозреваемые угрожали изнасиловать. Одну из потерпевших 31-летний Орлов и его подельники вывезли в лес, избили и угрозами заставили передать имущество на 70 тысяч рублей.Преступники были задержаны полицейскими в Ижевске. В ходе задержания и обысков у членов ОПГ было изъято оружие и деньги на сумму более 1,2 млн рублей. С целью дальнейшего обеспечения гражданского иска на автомобиль Орлова «Toyota Land Cruiser 200» наложен арест.В настоящее время задержанные заключены под стражу. По восьми фактам преступной деятельности возбуждены уголовные дела. Кроме того, у следствия есть все основания полагать, что количество пострадавших от действий злоумышленников значительно больше. Жертвы преступников могут обратиться в полицию по месту жительства или в отдел по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных по телефону (34139) 4-11-54.vk.com/antideptpravo