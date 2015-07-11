Если коллекторы замучали звонками.

Отличный способ борьбы с коллекторами !🔜 А. Лебедев (с)

Коллекторы Вам звонят с разных стационарных и мобильных номеров. Каждое агентство пользуется десятками и даже сотнями номеров, вдобавок многие из них, если вы попытаетесь перезвонить просто недоступны, не зарегистрированы в сети и т. п.



Нужно сделать так:

В настройках вызова вашего телефона найдите функцию " ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ".



Затем выбирайте настройку " ЕСЛИ НЕТ ОТВЕТА " и поставьте время " 10 СЕКУНД " .

За это время вы можете посмотреть номер звонящего Вам абонента и не отвечать, если звонят коллекторы.

" НОМЕР ДЛЯ ПЕРЕАДРЕСОВАННЫХ ЗВОНКОВ " выбираем такой, чтобы переадресованные с Вашего номера звонки были бесплатные, например :

Номер для бесплатных звонков коллекторов " ЭОС " 8-800-555-17-10; коллекторов "Кредитэкспресс Финанс" 8-800-775-84-50;

ООО " НСВ " 8-800-200-70-40 и т. п.

Выбирайте номер " горячей линии " того агентства, которое атакует Вас звонками.

Теперь коллекторы будут разговаривать со своими коллегами !!!!

Проверено лично - действует отрезвляюще !!!!

Методика общ. движения " Возмездие ", " Правда глаза режет "

По поводу СМС- сообщений от коллекторов :

Не хотите получать на свой мобильник сообщения с угрозами типа " ..к Вам готовится выездная группа... " и т.п , то вам нужно заблокировать мобильный спам.

Для этого ОТПРАВЬТЕ ИМЯ ИЛИ НОМЕР ВХОДЯЩЕГО СМС ОТ КОЛЛЕКТОРОВ НА НОМЕР:

-Ростелеком или ТЕЛЕ 2-— - 345

-Билайн —------------------— - 007

-Мегафон-------------------— - 191

- МТС------------------------— - 6333 ( в роуминге услуга платная МТС )