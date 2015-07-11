Коллекторы угрожают изнасиловать несовершеннолетнюю....Чудовищный по своей жестокости случай в Нижнем Новгороде. То, что там произошло в очередной раз доказывает, ради денег очень многие готовы на всё. Не получив их от взрослых, коллекторы решили выбить долг через 12-летнего ребенка. Угрозы, которые получила девочка в свой адрес сломали ей психику. Взрослые мужики сказали ей, что если родственники не вернут кредит, то ее изнасилуют.Коллекторы прямо говорят, что опасность теперь грозит не самой женщине, а ее 12-ти летней дочери. Сначала даже не верится, что кто-то может пообещать надругаться над маленькой девочкой. Коллекторы отправляют женщине письма с угрозами. Слова настолько чудовищные, что мы не можем показать эти смс без купюр.Елена увезла дочку из города и не выпускает гулять на улицу. Впрочем, девочка сама никуда выходить не хочет. Она запугана, и никто не знает, сколько еще потребуется времени, чтобы прийти в себя. Свой разговор с коллекторами ребенок запомнит на всю жизнь.От угроз выбиватели долгов уже перешли к делу. Выследили, где живет Елена, но дома никого не застали и испортили замок на двери в квартиру.Самое интересное, что деньги в долг брала даже не Елена, а сестра, только вот ее поисками коллекторы себя не утруждают. Наша съемочная группа попыталась вместе с женщиной поговорить с директором агентства по взысканию долгов, но в итоге нам чуть не разбили камеру.Ни объяснять что-либо, ни извиняться перед ребенком и ее родственниками никто не собирается. Взрослые мужики, наводившие страх на девочку, сами заперлись за массивной дверью. Елена еще в начале мая написала заявление в полицию. Прошло больше месяца, а стражи порядка хранят молчание. Елена видит только выход - переезд в другой город, где дочка сможет почувствовать себя в безопасности.РенТВ