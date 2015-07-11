Требуют долг от бедной женщины, которая никогда не брала кредит

75-летняя блокадница Ленинграда Евгения Григорьевна Файнберг из подмосковного Дзержинского обратилась с заявлением в полицию, в котором просит защитить ее от сотрудников банка, которые угрожают ей расправой. В самом банке после обращения началась проверка, параллельно ретивых коллекторов ищет полиция.



Как следует из заявления, Альфа-банку задолжал дальний родственник Евгении Григорьевны, у которого такая же фамилия, как у нее. О существовании родственника она, конечно, знает, но, по словам женщины, видится с ним в лучшем случае раз в год. А за две недели до этого Евгения Григорьевна получила письмо все из того же Альфа-банка — ее приглашали в банк за компенсацией от Германии, которая ей положена как пострадавшей от нацизма.

«Я пошла в банк, и там мне дали €2,5 тыс. от какого-то немецкого фонда, за что им спасибо, конечно. Видимо, тогда на меня и обратили внимание, раз решили потом с меня получить чужие долги, — рассуждает женщина. — Одной рукой деньги от немцев дают, а другой — обзывают старой каргой и требуют 2,5 млн руб. — и срочно, иначе мне и моей семье вообще не жить. Я таких оскорблений наслушалась и столько угроз в свой адрес, что после обращения в полицию даже из города уехала, дети на этом настояли».

Евгению Григорьевну из блокадного Ленинграда эвакуировали вместе с мамой и братом по Дороге жизни. Евгении Григорьевне было тогда 2,5 года, брату — на год больше.

«Конечно, мы были страшно истощены, а я еще полтора года не разговаривала — такая сильная психологическая травма была, лишь выла во время бомбежек, — вспоминает она. — Мама мне рассказывала, что спас нас шоколад — она нашла его в шкафу в комнате брата, который был на фронте. И эти десять плиток она растягивала как могла. Так и питались — крошками хлеба и крошками шоколада».

Файнберг говорит, что «уже наслышана про методы этих гадов», как она называет тех, кто выбивает чужие долги. «Я человек не трусливый и меня не надо запугивать», — говорит блокадница.

Сначала, вспоминает она, домой пришли двое, представились сотрудниками банка, показали документы. Сказали про родственника и попросили с ним связаться.

«Я объяснила, что он уже давно взрослый человек, ему 26 лет, но отцу его все передам, — говорит Файнберг. — Ну а потом начались звонки: то некий Василий звонил, якобы сотрудник банка, потом Анзор. «Мы твоего внука взяли за жабры. Он пока еще тепленький, но очень скоро, старая карга, он может оказаться в морге», — орал Анзор в трубку. Потом было еще несколько звонков с угрозами, я тут же ставила все на громкую связь, и мы с мужем слушали. Он у меня тоже ветеран, за свой самоотверженный труд награжден орденами «Знак почета» и Трудового Красного Знамени.

Самое мягкое, что говорили, это «срочно ищи деньги — или всей твоей семье будет крышка». Потом я звонила родственникам, чтобы узнать, все ли в порядке с внуком. В итоге мы обратились в полицию, потому что звонки не прекращались».

Заявление у стариков в полиции приняли, после чего началась проверка.









«Таких сотрудников в самом Альфа-банке нет, но есть свое коллекторское агентство, скорее всего, это их сотрудники, будем дальше разбираться, — говорит собеседник в полиции Дзержинского. — У родственника был кредит на 1,5 млн руб., который он просрочил в оплате, так там процентов уже на 1 млн насчитали. При этом в суд на должника они не подают».

По официальным данным, за первый квартал 2015 года банки продали долгов коллекторам на 185 млрд руб. — это в 5,7 раза больше, чем за такой же период 2014-го. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), за последний год объем проблемных долгов достиг 1 трлн руб.

В пресс-службе Альфа-банка на официальный запрос сообщили, что им нужно время, чтобы разобраться в этой истории.

«Должниками занимается компания «Сентинел кредит менеджер», это отдельное юридическое лицо, мы направили им все данные», — сказали в пресс-службе банка.

«Сентинел кредит менеджер» (ООО «Сентинел»), как значится на сайте компании, располагается в Москве и при этом имеет обширную региональную сеть (более 70 точек присутствия от Калининграда до Дальнего Востока), учредитель — ОАО «Альфа-банк». Эта коллекторская компания использует «передовые технологии и профессионализм сотрудников», «уважая при этом интересы всех лиц, задействованных в процессе взыскания», всего в ней трудится более 1 тыс. человек. Также там действует «система поощрений активных, инициативных и компетентных специалистов».

Однако основной вид деятельности — техобслуживание и ремонт автомобилей, розничная торговля, включая пиво и другие напитки, а также торговля сигаретами, эксплуатация гаражей. Дополнительная деятельность — проведение расследований и обеспечение безопасности.

Чистая прибыль за 2010 год (более поздних данных в базе нет) составляет 2,491 млрд руб., активы — 188,389 млрд руб.

Дозвониться в ООО «Сентинел» по телефону, указанному на сайте, не удалось. На официальный запрос, отправленный в пресс-службу компании, на момент публикации ответа не поступало.

«Это хорошо, что блокадница крепкая попалась и в полицию сразу обратилась, но вообще можно представить, у скольких стариков были инфаркты после такого общения», — говорит адвокат Александр Островский. — Сейчас из-за просрочек платежей и общего экономического спада наездов со стороны коллекторов, получающих за «кошмаривание» людей премии, будет только больше. Совет один: писать на них заявления и требовать возбуждения уголовных дел. Потому что с юридической точки зрения в их действиях можно усмотреть, например, превышение служебных полномочий».

В Московском городском совете ветеранов (МГСВ) рассказали, что жалобы на банкиров со стороны ветеранов были неоднократно. Но до прямых угроз старикам, тем более даже не по их долгам, на практике ни разу не доходило.

«Всегда сами старики брали деньги, а потом у них по разным причинам вдруг возникали проблемы с выплатами. Мы разбирались в этих ситуациях, писали в банки, и там все время нам шли навстречу, относились максимально внимательно к ветеранам и старались помочь, — пояснили в МГСВ. — Жалоб на коллекторов в наше подразделение не было ни разу. А вообще, конечно, это просто возмутительно, что над пожилой женщиной, которая даже денег не брала, в год 70-летия Победы так издеваются!»

Евгения Григорьевна очень надеется на полицейских, что они найдут ее обидчиков: «Как-то это выглядит странно: немцы деньгами помогают, а свои убить хотят».