Как отменить судебный приказ.

Как отменить судебный приказ?........»»»»»»



Часто банки, обращаясь в суд, идут наиболее простым, быстрым и удобным путем – подают заявление о вынесении судебного приказа. Для кредитного должника такой подход ничего хорошего не сулит, поэтому и возникает вопрос, как отменить судебный приказ?



Судебный приказ выносится без судебных заседаний. Должник даже не будет знать о том, что банк обратился в суд, пока не получит по почте постановление о вынесении судебного приказа.



Согласно статье 121 ГПК РФ, судебный приказ является одновременно исполнительным документом. Иными словами, уже на основании этого документа служба судебных приставов может приступать к процессу взыскания задолженности с гражданина.



Для банка такой подход очень удобен. Не нужно тратить время на судебные тяжбы. Подаешь заявление и прикладываешь к нему документы, которые подтверждают обоснованность требований. На этом все. Мнение должника, который может быть не согласен с суммой взыскания, по сути никто не спрашивает.



Но закон дает возможность должнику отменить судебный приказ. В частности, статья 128 ГПК РФ указывает, что судья высылает копию судебного приказа должнику, который в течение 10 дней со дня получения приказа имеет право представить возражения относительно его исполнения.



Согласно статье 129 ГПК РФ, судья отменяет судебный приказ, если от должника в установленный срок поступят возражения относительно его исполнения.



Для отмены судебного приказа должнику нужно подготовить заявление, в котором известить, что он не согласен с суммой взыскания, считает, что расчет произведен неверно, сумма явно завышена. Нужно отметить, что у должника не было возможности предоставить доказательства в защиту своей позиции. Ссылаясь на вышеуказанные статьи, следует попросить отменить судебный приказ.



После отмены судебного приказа банк может предъявить свои требования к должнику в порядке искового производства. Суд извещает должника о времени и месте рассмотрения дела. В судебном разбирательстве у должника появляется шанс снизить сумму долга, вычистив ее от различных комиссий, штрафов.

Образец:

Мировому судье судебного участка

№ ____ по городу (району)_______

Должник: _____________________

(ФИО полностью, адрес)

Взыскатель: ___________________

(ФИО полностью, адрес)



ВОЗРАЖЕНИЕ



относительно исполнения судебного приказа



«___»_________ ____ г. мировым судьей судебного участка №____ по городу (району) был вынесен судебный приказ о взыскании _________ (указать, о чем выдан судебный приказ) в пользу _________ (ФИО взыскателя) с _________ (ФИО должника).



Я не согласен с судебным приказом от «___»_________ ____ г. и с требованиями, изложенными взыскателем в заявлении о выдаче судебного приказа от «___»_________ ____ г., так как _________ (указать причины).



На основании изложенного, руководствуясь статьями 128-129 Гражданского процессуального кодекса РФ,



Прошу:



Отменить судебный приказ от «___»_________ ____ г. о взыскании _________ (сущность требований).



Дата подачи заявления «___»___________ г. Подпись должника _______