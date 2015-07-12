Приставы нашли гранату.

В Тукаевском районе Татарстана в селе Калмаш у семьи, задолжавшей 900 тысяч рублей, приставы нашли гранату. Об этом накануне сообщила пресс-служба Управления судебных приставов РТ.



Как рассказали в ведомстве, ранее было принято решение о выселении семьи из-за долгов, все члены семейства после прибытия приставов начали собирать вещи.



- В ходе описи бытовой техники судебные приставы обнаружили гранату, о чем было немедленно сообщено в Тукаевский отдел полиции. Прибывшие на место оперативники установили, что это муляж гранаты, - сообщил представитель Управления.



Семью должников, несмотря на это происшествие, все-таки выселили, а ключи от дома вручили новому владельцу.