Как судебные приставы оценивают имущество должника.

Как судебные приставы и профессиональные оценщики оценивают имущество должника, на которое обращено взыскание, и как обжаловать результаты оценки.

Имущество должника, на которое обращено взыскание, подлежит оценке в порядке установленным Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Оценка имущества производится самим судебным приставом-исполнителем, если стоимость имущества не превышает 30 тыс. рублей, либо с привлечением оценщика в течение одного месяца.

В связи с внесением изменений в Федеральный закон «О судебных приставах» и Федеральный закон «Об исполнительном производстве», которые вступили в силу 23 марта 2014 года, должник может самостоятельно реализовать арестованное имущество, если его рыночная стоимость не превышает 30 тыс. рублей и нет спора о его стоимости. Для этого должник должен ходатайствовать о самостоятельной реализации арестованного имущества в течение 10 дней со дня извещения об оценке. Если за это время денежные средства переводятся на депозитный счет отдела судебных приставов, арест снимается.

В каких случаях привлекают оценщиков?



Судебный пристав-исполнитель обязан в течение одного месяца со дня обнаружения имущества должника привлечь оценщика для оценки:

недвижимого имущества;

ценных бумаг, не обращающихся на организованных торгах (за исключением инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов);

имущественных прав (за исключением дебиторской задолженности, не реализуемой на торгах);

драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них, а также лома таких изделий;

коллекционных денежных знаков в рублях и иностранной валюте;

предметов, имеющих историческую и художественную ценность;

имущества, стоимость которой по предварительной оценке превышает 30 тысяч рублей.

имущества стоимостью до 30 тыс. рублей, если должник или взыскатель не согласны с оценкой, произведенной судебным приставом.

В соответствии с Методическими рекомендациями по организации работы по оценке арестованного имущества ФССП России, в случае привлечения оценщика судебный пристав-исполнитель в акте о наложении ареста (описи имущества) указывает ее примерную стоимость и делает отметку о предварительном характере оценки.

Чем может помочь юрист?

При сомнении в правильности проведенной оценке имущества взыскателю или должнику может потребоваться помощь юриста, чтобы обжаловать незаконное постановление судебного пристава-исполнителя об оценке имущества и иные незаконные решения и действия (бездействие) по ст. 441 ГПК РФ. Юрист составит заявление в суд или жалобу (при внесудебном порядке обжалования). Примет участие в судебных заседаниях, заявит необходимые по делу ходатайства. Подготовит апелляционную жалобу или возражения на жалобу другой стороны.



Судебный пристав-исполнитель в течение трех рабочих дней с момента составления акта о наложении ареста на имущество должника (описи имущества) выносит постановление об участии специалиста в исполнительном производстве и направляет его в отдел организации работы по реализации имущества должников.

На основании постановления об участии специалиста в исполнительном производстве территориальный орган ФССП России в лице главного судебного пристава субъекта РФ или его заместителя заключает с оценщиком дополнительное соглашение к государственному контракту на оказание услуг по оценке арестованного имущества. В дополнительном соглашении устанавливается объект оценки, стоимость услуг по оценке, порядок сдачи-приема работ.

Оценщик, получив постановление об участии специалиста в исполнительном производстве, проводит оценку арестованного имущества в срок не более 10 (десяти) календарных дней, исчисляемый со дня получения документов и сведений, необходимых для проведения оценки, а в случае необходимости проведения осмотра, со дня осмотра объекта оценки.

Отчет об оценке в течение трех рабочих дней с момента его подписания направляется отделом организации работы по реализации имущества должников в соответствующее подразделение судебных приставов.

В течение трех дней со дня получения отчета оценщика судебному приставу-исполнителю рекомендуется выносить постановление об оценке вещи или имущественного права, которое должно содержать информацию о рыночной стоимости имущества с указанием реквизитов отчета об оценке. В случае истечения шестимесячного срока действия отчета об оценке судебный пристав-исполнитель в течение одного месяца со дня истечения указанного срока привлекает оценщика для повторной оценки имущества должника.[B][/B][B]